Wie uneinig man sich bei einer Entscheidung trotz Zukunftspartnerschaft sein kann, zeigte die Diskussion im Gemeinderat um einen Grundstückskauf an der Bahntrasse nördlich der Berufsschule. Die ÖVP war für einen strategischen Kauf, alle anderen Parteien waren dagegen. Nur das Fehlen einiger SPÖ-Gemeinderäte rettete der ÖVP den knappen Beschluss.

„Uns ist nicht klar, warum wir diesen Acker kaufen sollen“, brachte es LaB-Gemeinderat Jürgen Fenz für die anderen Parteien auf den Punkt: Derzeit ist das Grundstück Grünland und Freihaltefläche, die Gemeinde hat daneben bereits ein Grundstück, direktes Stadtentwicklungsgebiet ist es aber nicht. Vor Jahren schloss die Stadtgemeinde mit dem Grundstücksbesitzer eine Kaufoption auf 37 Euro pro Quadratmeter ab. Diese Option würde Ende des Jahres auslaufen, jetzt will sie die Stadt ziehen.

Die Kritik von SPÖ, Grüne, LaB und FPÖ: Die Aufschließung des Areals in Hanglage sei teuer, zudem müsste eine neue Verkehrsanbindung an die Stadt geschaffen werden, da die Alleegasse schon jetzt an ihre verkehrstechnischen Grenzen stößt. Und eine Bahnunterführung im Norden sei teuer.

„Es gibt bessere Bauflächen. Für einen Acker 37 Euro pro Quadratmeter auszugeben, wofür man sonst nur drei Euro zahlt, ist nicht zukunftsfördernd“, sagte Stadträtin Martina Pürkl (Grüne). Und Christoph Rabenreiter von der SPÖ kritisierte, dass trotz der Tatsache, dass die Gemeinde sparen müsse, dafür 200.000 Euro ausgegeben würden.

„Stadtentwicklung spielt sich nicht in Jahren, sondern in Jahrzehnten ab“, konterte Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP). Insofern sei der Kauf ein strategischer. Auch wenn es derzeit keine Entwicklungspriorität gäbe, so sei sie nicht ausgeschlossen. Mit dem Kauf setze die Stadt einen klugen Schritt. Die knappe ÖVP- und NEOS-Mehrheit beschloss den Kauf.