Poysdorfer FF-Ball mit Strip, Limbo Dance & Vogerltanz .

Das erste große Ballereignis in Poysdorf ist traditionell nach dem Dreikönigstag der Feuerwehrball. Feuerwehrkommandant Harald Schreiber konnte dazu auch Bürgermeister Thomas Grießl, Vizebürgermeister Josef Fürst, Bundesrat Michael Bernard und die Stadträte Hans Peter Vodicka, Sabine Lenk, Gudrun Sperner-Habitzl und David Jilli begrüßen. Erstmal in seiner Uniform als Feuerwehrkurat war Stadtpfarrer Bernd Kolo am Ball.