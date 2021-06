Der Wettbewerb dient dazu, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, die in Niederösterreich unterrichteten Stilrichtungen des Jazz, Pop und Rock an den Wettbewerbstagen zu präsentieren und sich auch gegenseitig anzuspornen.



Der Wettbewerb findet am 22. und 23. Juni mit Live-Auftritten der Bands vor einer fünfköpfigen Fachjury statt. Aufgrund der strengen Covid-Bestimmungen ist Publikum vor Ort leider nicht zulässig, jedoch werden alle auftretenden Bands in einem Live-Stream online erlebbar sein. Der Wettbewerb soll ein Zeichen für die vernachlässigte Kultur sein.