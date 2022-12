Schiefe Brücke in Traunfeld wird jetzt g’rad

Werbung

„Der schiefe Turm von Pisa ist weltbekannt. Die schiefe Brücke von Traunfeld will keiner“, sagt Bürgermeister Adi Mechtler. Jetzt wurde eine Lösung für die neue Brücke über den Wolfpassinger-Bach gefunden. Die alte Brücke über den Wolfpassinger-Bach war schon in einem erbärmlichen Zustand. Und noch dazu an einer Stelle, wo sie keiner brauchte: Von der Hauptstraße landete man direkt an der Breitseite des Fußballfeldes – ungünstig für Fußballfans und noch ungünstiger für Besucher des benachbarten Spielplatzes.

Da sich ein privater Finanzier fand, wurde eine neue Brücke an günstigerem Ort geplant, die Wasserrechtsabteilung WA3 übernahm die Planung. Das Problem beim neuen Standort: Die beiden Ufer des Wolfpassinger-Baches befanden sich auf unterschiedlichen Niveaus: „Die Planer wollten die neue Brücke barrierefrei bauen“, erzählt Mechtler. Deshalb planten sie die Brücke mit Gefälle, dafür ohne Stufen.

Als die Brückenportale betoniert wurden, wurden den Traunfeldern bewusst, dass der Übergang als schiefe Ebene geplant war: „Das war Dorfgespräch, die Aufregung war groß“, weiß Mechtler. Man fürchtete, sich mit der schiefen Brücke bei den Nachbarorten lächerlich zu machen. Aufgrund des Druckes aus dem Ort wurde der Bau gestoppt, die Brücke wurde umgeplant. „Jetzt kommt eine Brücke mit waagrechtem Übergang – und damit sie wieder barrierefrei ist, mit einer entsprechenden Rampe“, verrät der Bürgermeister. Nachteil: Damit wird die Brücke 10.000 Euro teurer.

