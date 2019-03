Siegen oder fliegen hieß es am Freitagabend für Mistelbach gegen Villach. Es wurde "siegen", weshalb es am Sonntag mit der selben Parole nochmal nach Kärnten geht.

Nach der Niederlage im ersten Spiel stand Mistelbach am Freitagabend schon mit dem Rücken zur Wand. Eine zweite Pleite gegen Villach hätte das Saisonaus im Viertelfinale bedeutet, mit dem Sieg lebt weiterhin die Chance auf die Runde der letzten Vier.

Mistelbach erwischte einen guten Start, lag nach Ende des ersten Viertels aber um einen Punkt zurück. Umgekehrte Situation im zweiten Abschnitt: Jetzt führten die Gäste einige Minuten, am Ende aber die Mustangs: Mit 36:32 ging es in die Kabinen. Dort dürfte Martin Weissenböck die richtigen Worte gefunden haben, denn im dritten Viertel ging endlich ein Spalt auf, und Villach brachte keinen Fuß mehr in die Tür. 57:47 vorm Schlussabschnitt, 77:61 ganz am Ende - die Mustangs hatten ihr Entscheidungsspiel.

Coach hofft auf viele Fans in Kärnten

Weissenböck sah das Erfolgsrezept am Freitag im Spiel gegen den Ball: "Vor allem die defensive Energie (war ausschlaggebend). Wir haben das Match sicher über die Defense gewonnen." Ebenso habe man versucht viel zu rotieren, auch schon im Hinblick auf Sonntag, wenn um 17 Uhr das dritte Spiel in Kärnten beginnt. Der Mistelbacher Coach hofft auf eine Wiederholung, glaubt aber an ein "Fifty-Fifty-Spiel": "Genauso wie es das jetzt war. Das Ergebnis schaut klarer aus als es war. Es war ein schwieriges Match, das wir gut gespielt haben."

Neben einer starken Performance hat der Coach auch einen Wunsch für Sonntag, der für diese sicherlich förderlich wäre: "Die Stimmung war toll heute, die Fans haben uns super unterstützt. Von dem her hoffe ich dass wir einen Auswärtsbus haben, denn es ist ein Unterschied, ob du mit deinen Fans im Rücken spielst oder ob du in einer stillen Villacher Halle ganz alleine bist."

Und es sieht so aus, als würde Weissenböcks Wunsch erfüllt werden. Es fährt ein Fanbus nach Villach, Mustangs-Obmann Sascha Hasiner hat bereits zahlreiche Anmeldungen vorliegen.

Wer auch noch mit möchte: Ein paar Plätzchen sind noch frei. Abfahrt ist um 10.30 Uhr bei der Sporthalle. Anmeldungen unter sascha.hasiner@mistelbach-mustangs.at. Für alle Mustangs-Fans, die die Reise nicht antreten können, gibt es um 17 Uhr ein Public Viewing im Cafe Harlekin bzw. einen Livestream über den Facebook-Auftritt des Vereins.

Statistik

MISTELBACH MUSTANGS - VILLACH RAIDERS 77:61 (17:18, 36:32, 57:47).

Mistelbach: Sismilich (16 Punkte), Semerad (16), Kremen (12), Obermann (9), Prachar (9), Morwitzer (5), Alper (5), Isbetcherian (3), Jedovnicky (2), Filipovic, Grasl; Zwick.

Villach: Bajc (17), Boban (15), Grsic (10), Sirovnik (5), Gross (5), Petrovic (3), Huer (3), Primc (3), Jelica.

Stand in der Best-of-Three-Serie: 1:1.