Nach dem Abgang von Jakub Krakovic sowie den Verletzungen von Michal Jedovnicky, Michal Semerad und Christoph Leydolf fiel am Samstag auch noch Kapitän Michal Kremen - nicht zum ersten Mal in dieser Saison - aus beruflichen Gründen aus. Übrig blieb einer von mittlerweile vier möglichen Legionären: Ivo Prachar. Rund um ihn schickte Mistelbach-Coach Martin Weissenböck die junge Garde aufs Feld, mit einem klaren Auftrag: "Ich hab' natürlich versucht die Burschen positiv zu motivieren. Sie sollten versuchen unbekümmert zu spielen, mit Selbstvertrauen, und auch zeigen was sie können."

Natürlich, so Weissenböck, habe er auch versucht, das Team auf den defensiven Druck, den man in Jennersdorf zu erwarten hat, vorzubereiten: "Man braucht ja kein Basketball-Experte sein, um zu wissen, dass die Ergebnisse in Jennersdorf immer niedrig sind, und man sich mit den Angriffen plagt, weil sie sicher die beste Defensive der Liga haben."

Schnelle Führung, kurzer Prozess

Wenig überraschend bekam das trotz aller positiver Vorhaben auch seine Mannschaft bald zu spüren. Zwei einfache Körbe verhalfen Güssing/Jennersdorf zu einer schnellen 4:0-Führung, nach sieben Minuten stand es schon 23:7. In dieser Tonart ging es weiter, der Vorsprung der Gastgeber wuchs kontinuierlich an und fiel bis zum Ende nie mehr unter 20 Punkte. In seiner Analyse lobte Coach Weissenböck den problemlosen Ballvortrag seiner Youngster, für die Probleme in der Offensive zeigte er angesichts des Gegners und Spielorts Verständnis. Eines fand er aber doch ärgerlich: "Dass wir auch defensiv nicht gut waren." Wobei er dann auch da einräumte: Mit Kremen fehlte der beste Rebounder, mit Leydolf, Jedovnicky und Semerad jede Menge Aggressivität. Alles in allem einfach zu viel Balast, um in Jennersdorf ein besseres Resultat zu erwarten ...

Statistik

GÜSSING/JENNERSDORF BLACKBIRDS - MISTELBACH MUSTANGS 94:63 (28:15, 49:29, 68:43).- Güssing/Jennersdorf: Sebastian Koch (18 Punkte), Bernhard Koch (16), Astl (15), Moric (10), Mate Horvath (7), Ratkai (6), Ernst (6), Gerbavsits (5), Jandrasits (4), Hajszan (3), Böö (2), Philipp Horvath (2).

Mistelbach: Alper (19), Sacher (16), Schuecker (9), Prachar (7), Nakic (5), König (5), Girschik (2), Kolonovics, Biswanger.

Die nächste Runde

Freitag, 19 Uhr: Mattersburg - Dt. Wagram.

Samstag, 17 Uhr: Mistelbach - Basket Flames; 18 Uhr: BBC Nord - Güssing/Jennersdorf, Wörthersee - Fürstenfeld; 18.30 Uhr: Dornbirn - KOS Celovec; 19 Uhr: Tirol - Salzburg.