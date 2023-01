Erzrivale triumphiert in Mistelbach

Mistelbach gegen Mattersburg - dieses Spiel ist anders als die anderen. Wem das nicht schon im Vorhinein klar war, der weiß es seit dem jüngsten Duell der beiden Rivalen am Samstag. Der "Rocks Block", der harte Kern an Anhängern der Burgenländer, organisierte für die Fanfahrt ins Weinviertel einen extra großen Bus.

Auf der Tribüne präsentierten sich die Gästefans lautstark wie eh und je, wie gewohnt waren auch Transparente, Fahnen und Schals mit an Bord. Unter die positiven Gesänge mischten sich allerdings auch wieder einige Beleidigungen und Stinkefinger, die man wie die nackten Oberkörper einzelner Fans eher aus den Fußballstadien kennt.

Die Mannschaft der Mattersburger, die in dieser Saison sportlich ein wenig hinterher läuft und im Osten aktuell nicht auf einem Play-off-Platz steht, dürfte die Unterstützung von den Rängen allerdings beflügelt haben. Denn wie schon im Hinspiel im Burgenland war das Duell von Anfang an höchst ausgeglichen. 11:9 für Mistelbach stand es nach einem trefferarmen ersten Viertel, in dem beide Teams viele einfache Punkte liegenließen, 32:34 zur Pause.

Rocks dominierten das dritte Viertel

Im dritten Abschnitt war aber Schluss mit Ausgeglichenheit, denn die Rocks drehten mehr und mehr auf. Mistelbach-Coach Martin Weissenböck sah seine Mannschaft zwar eigentlich solide verteidigen, "aber gepaart mit einzelnen Schnitzern".

Auch Foulprobleme hatten sich bis dahin längst eingeschlichen, Center Michal Norwa etwa kam nie richtig in Tritt und blieb in zwölf Minuten Spielzeit überhaupt ohne jeglichen Punkt. Mattersburg nützte all das konsequent und führte phasenweise um 18 Punkte. Vor Beginn des Schlussabschnitts waren es immerhin noch 14.

Eine Hypothek für Mistelbach, und zwar eine, die sich letztlich als zu groß erwies. Während Weissenböck bis zum Ende der Partie erfolglos nach formstarken Spielern und einem passenden Line-up suchte, brachten die Burgenländer den Auswärtssieg ins Ziel, obwohl die Mustangs spät noch eine Aufholjagd initiierten und wirklich alles versuchten.

Der Coach war hinterher ehrlich: "Wir haben nie aufgegeben und alles probiert, aber es hat eigentlich nichts funktioniert. Bei uns hat es leider niemanden gegeben, der einen guten Tag gehabt hat."

Auf Mistelbach wartet das Derby

Anders die Mattersburger, wo Spieler Marc Pichler nach der Schlusssirene gegenüber der Liga-Website meinte: "Es war ein hartes Spiel, das am Ende doch noch knapp wurde. Aber wir haben gut gekämpft und sind froh, dass es gut für uns ausgegangen ist.“

Denn mit diesem Erfolg hält sein Team auch die Play-off-Chance am Leben. Vier Punkte fehlen aktuell auf den vierten Platz im Osten, dem letzten, der zum Einzug ins Viertelfinale reicht.

Mistelbach ist da trotz der Pleite besser auf Kurs, nach Verlustpunkten liegt man immer noch gleichauf mit Spitzenreiter Güssing. Am Samstag kommt aber schon Deutsch-Wagram, und der Derbygegner lauert mit nur zwei Punkten Rückstand (bei einem Spiel mehr) auf Platz drei.

