Starke Reaktion der Mistelbach Mustangs

Man wollte sie am liebsten sofort vergessen, doch die überraschende Niederlage beim Staffel-Ost-Schlusslicht Future Team Steiermark am Sonntag begleitete die Mustangs durch die gesamte Trainingswoche. Coach Martin Weissenböck spürte „sehr viel Emotion und Spannung im Team“, was ihm zeigte: „Die Burschen waren mindestens genauso verärgert darüber wie ich.“

Das spürte dann am Samstag auch Vienna United, denn die Mistelbacher spielten sich als Kollektiv den Frust von der Seele. Was Weissenböck freilich gefiel: "Die Reaktion auf die Niederlage war vorbildlich, das muss man schon sagen." Schon zum Start ins Spiel gelang seiner Mannschaft ein 21:3-Lauf. Im zweiten Viertel kamen die Gäste zwar näher, spätestens im Schlussabschnitt hatten die Mustangs aber wieder alles unter Kontrolle. Am Ende stand ein Sieg mit 28 Punkten Vorsprung, den der Coach hoch einschätzt, denn er hält viel von der jungen, gegnerischen Mannschaft. Durch starke Defense und gute Ballzirkulation gelang es Mistelbach aber, die Stärke der Wiener - den Rhythmus ihrer Gegner zu brechen - diesmal nicht aufkommen zu lassen.

Tabellensituation war im Hinterkopf

Unterm Strich stand also ein souveräner Heimsieg, der nicht nur für das Mistelbacher Gemüt gut war, sondern auch für die Tabellensituation. Denn auch die spukte laut Weissenböck vor dem Spiel in den Köpfen seiner Mannen: „Dieses Bewusstsein, dass United mit einem Sieg gegen uns auf den zweiten Platz gehen könnte, das war schon da. Die Burschen wissen natürlich, wie es in der Tabelle steht. Deshalb war der Sieg heute für den weiteren Verlauf der Meisterschaft und das Erreichen der Play-offs ganz besonders wichtig."

Anstatt abzurutschen, verteidigte Mistelbach also Rang zwei und steht bei vier ausstehenden Spielen im Grunddurchgang so gut wie fix in der Runde der letzten Acht. Nach der Güssinger Heimniederlage gegen West-Spitzenreiter Innsbruck sind die Mustangs sogar wieder heimlicher Tabellenführer im Osten. Dahinter wird es in den letzten Runden allerdings knusprig: Vienna United, Mattersburg und Deutsch-Wagram streiten sich um zwei Viertelfinal-Tickets.

