Neue Trinkwasserleitung macht Versorgung sicherer

Der 3000 Kubikmeter fassende Hochbehälter Unterolberndorf ist derzeit nur mit einer Stichleitung Richtung Streifing verbunden, deren Volumen nicht groß und der Druck nicht berauschend ist. Hinzu kommt noch, dass in einigen Bereichen die Streifinger Leitung in einem Graben liegt, der dann zugeschüttet wurde. „Diese Leitung liegt in acht Meter Tiefe“, sagt Bürgermeister Markus Koller (ÖVP), wenn es da Probleme mit der Leitung gibt, bedeutet das massive Grabungsarbeiten.

Daher wird die Ringleitung Richtung Großrußbach gebaut, am Fuß des Hochbehälters wird auch eine Drucksteigerungsanlage errichtet werden. Woher kommt eigentlich das Kreuttaler Trinkwasser? Aus einer Quelle im Raum Krems wird es über Transportleitungen nach Bisamberg gepumpt und kommt von dort via Ulrichskirchen nach Unterolberndorf. Geplanter Baubeginn: Frühjahr 2023.

Einstimmig.