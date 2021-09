Die Arbeiten sind auf Grund der Fahrbahnbeschaffenheit (mangelhafte Griffigkeit und Fahrbahnschäden) erforderlich.

Um die Arbeiten und somit die Verkehrsbehinderung so kurz wie möglich zu halten, sind folgende Maßnahmen geplant:

• Aufrechterhaltung eines einspurigen Verkehrs und zwar von Staatz in Richtung Ernsdorf;

• In der Gegenrichtung - also von Mistelbach kommend - erfolgt eine Umleitung des Verkehrs über Waltersdorf und Enzersdorf;

• Die täglichen Buslinien in Ernsdorf in Fahrtrichtung Norden werden in der Früh zwischen 6:20 Uhr und 7:30 Uhr durch das Baulos durchgeschleust. Später am Tag werden sie Ernsdorf nicht mehr anfahren