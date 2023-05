Großengersdorf ist bis November Baustellenzone

In Pillichsdorf ist die Baustelle an der Ortsdurchfahrt heuer mit einer Ampel geregelt, der Bereich ist halbseitig gesperrt. In Großengersdorf starten heuer ähnliche Arbeiten, wie im Vorjahr in der Nachbargemeinde: Seit 2. Mai arbeitet die EVN am Bau und Grabung für die Neuverlegung von Gas- und Stromleitungen für die Ortsbeleuchtung. Parallel dazu wird die Firma Leithäusl ab 22. Mai damit beginnen, die Wasserleitungen im Bereich Hauptstraße Nr. 2 bis 56, also von der Ortseinfahrt bis zur Kreuzung Andreasgasse, zu erneuern.

„In diesem Bereich kann es bis Oktober 2023 zu Sperren von Parkplätzen, Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen kommen“, warnt Bürgermeister Christian Hellmer.

Ebenfalls seit 2. Mai baut die Straßenmeisterei Wolkersdorf an der Kreuzung L13 (Rennweg) und L3110 (verlängerte Mühlstraße) einen neuen Kreisverkehr, die Grabungsarbeiten für Stromkabelverlegungen entlang der Mühlstraße waren schon davor im Gange. „Im Kreuzungsbereich kann es bis November zu Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen kommen, die Strecke bleibt aber einspurig befahrbar“, sagt der Bürgermeister.

