Reintal: Neues FF-Haus wird gebaut .

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der positive Beschluss gefasst, ein neues und zeitgemäßes Feuerwehrhaus zu errichten. An dem jetzt noch in Betrieb befindlichen, mehr als 130 Jahre alten, Feuerwehrhaus nagte schon seit vielen Jahren der Zahn der Zeit.