Großharras: Grundgrenze beim alten Gemeindeamt stimmt nicht

Die Gemeinde Großharras hatte ihr Gemeindeamt an die Baugenossenschaft WET-Group verkauft, die hier Wohnraum schaffen will. Der Baubescheid der Gemeinde wurde allerdings von einer Nachbarin beeinsprucht; der Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz wies den Einspruch allerdings ab.

Jetzt flatterte ein Anwaltsbrief von der Kanzlei Thomas Stenitzer ins Gemeindeamt. Und was darin steht, waren Infos, die der Gemeinde so nicht bekannt waren, berichtete Bürgermeister Rudolf Dötzl bei der jüngsten Gemeinderatssitzung: Als die Anrainer 1977 neu bauten, wurde mit der Gemeinde vereinbart, dass sie ihre Mauer links des Gemeindeamtes um 75 Zentimeter höher bauen und die Gemeinde dort ihre Amtstafel aufhängen darf. Vereinbart wurde auch, dass, wenn die Gemeinde einmal aus dem Haus auszieht, diese die Mauer saniert. Irgendwann wurde die Mauer im Grundbuch dem Gemeindegrund zugeschlagen, bei einer Vermessung 2016 wurde erkannt, dass das so nicht stimme, der damalige Bürgermeister ließ die richtigen Grundgrenzen allerdings nicht im Grundbuch eintragen. „Wir wussten das alles nicht“, gesteht Dötzl.

Deshalb fordert die Anrainerin jetzt eine Neuvermessung und die Sanierung der Mauer durch die Gemeinde. Demnächst soll es ein Gespräch geben; die WET wäre, so Bürgermeister Rudolf Dötzl, sehr an einem Konsens interessiert.

