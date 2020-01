Am Sonntag wurde in Niederösterreich gewählt, doch am 1. März wählt ein Berufsstand schon wieder: Bei der Landwirtschaftskammerwahl werden die Vertreter in den Bezirksbauernkammern gewählt, sowie die LK-Vollversammlung auf Landesebene.

Hermann Stich, der derzeitige Obmann der Bezirksbauernkammer, wird bei der Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Funktion hat er seit sieben Jahren inne, nun setzt Stich der Tätigkeit ein Ende. Grund dafür ist sein Alter: Der Landwirt wird im Mai 58 und ist damit der Älteste im Führungsteam. Er möchte die Obmannschaft aber in jüngere Hände legen.

Stichs Nachfolger wird Roman Bayer, welcher bereits seit mehreren Jahren Funktionär der Bezirksbauernkammer ist. Bayer ist 42 Jahre alt, Vater dreier Kinder und führt gemeinsam mit seiner Frau einen Acker- und Weinbaubetrieb in Falkenstein. Stich ist sich sicher, dass Bayer in der BBK ein kompetenter und erfahrener Nachfolger sein wird.

Kraus Roman Bayer wird Stichs Nachfolger.

Der derzeitige Kammerobmann, der in Pfösing seinen Ackerbaubetrieb und ein Gasthaus führt, ist seit 1989 im Bauernbund tätig und seit 1990 auch in der Bezirksbauernkammer. Seit letztem Jahr ist er im Wolkersdorfer Gemeinderat für das Team Wolkersdorf auch als Stadtrat aktiv.

Besonders wichtig war Obmann Stich immer der Zusammenhalt unter den Landwirten: Konventionelle und biologische Landwirtschaft sowie die Demeter-Landwirtschaft sind für ihn Mitglieder einer Familie. „Wir sind eine Landwirtschaft und dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen“, sagt er.

In der Bio- und Demeter-Landwirtschaft sieht Stich einen großen Pluspunkt, da hier hohe Einnahmen und viel Wertschöpfung zu erzielen seien. Kritisch merkt er dabei an, dass die österreichische Bioware zum Großteil ins Ausland geht. Die Werbung der Supermarkt-Ketten vermittle ein verzerrtes Bild.

Was für einen Kammerobmann besonders wichtig ist: „Am öffentlichen Leben teilnehmen“, so Stich. Die Kontaktpflege ist von größter Bedeutung.