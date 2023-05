Teures Wolkersdorf, billig an der Grenze

Das Wirtschaftsmagazin Gewinn sammelte für ein österreichweites Ranking die Preise für ein- oder mehrfamilientaugliche Grundstücke im unaufgeschlossenen Zustand. Die Daten stammen direkt aus den Gemeindeämtern bzw. aus den Kaufpreisdaten im Grundbuch. Damit dann darauf gebaut werden kann, müssen im Durchschnitt noch rund 80 Euro aufgeschlagen werden, das kostet die Aufschließung der Parzellen mit Wasser, Strom, Kanal und Straße. Die NÖN glich die Daten zusätzlich noch mit der Plattform www.exklusive-bauen-wohnen.at ab, die seine Datenbank laufend aktualisiert und auch die Wertsteigerung/Minderung zum vergangenen Jahr ausweist.

Am teuersten ist der Bauplatzbau im grundsätzlich in Wiennähe, entlang der Verkehrsachsen und im Zentrum Mistelbachs, je weiter es an die Grenze geht, desto billiger wird der Baugrund.

Die teuersten Grundstücke gibt es in Wolkersdorf: Hier muss man mit 380 bis 420 Euro rechnen, die Preissteigerung von 2022 auf 2023 betrug 17 Prozent. „Wir wollen uns die Vielfalt des Lebensraumes bewahren und versuchen, wenig zu versiegeln. Das führt dazu, dass die Nachfrage im Verhältnis zu verfügbaren Bauplätzen groß ist“, sagt Bürgermeister Dominic Litzka. Umgewidmet für geringvolumigen Bau werde nur wenig, man setze auf verdichteten Wohnbau mit gemeinnützigen Bauträgern und privaten Bauträgern. Das führt dazu, dass die Grundstückspreise, auch in den Nachbargemeinden, steigen. Denn, auch wenn die Gemeinde kaum freie Bauparzellen hat, am freien Markt gibt es sie - mit dem entsprechenden Preis.

Wenn die Gemeinde einmal selbst Parzellen umwidmet, dann ist der Andrang groß: Die Grundstücke in der Franz-Holzer-Straße wurden unter den Kaufwerbern verlost, für den Quadratmeter nahm die Gemeinde dort 270 Euro. „Das ist 40 bis 50 Prozent günstiger, als die Preise sonst im Stadtgebiet sind“, weiß der Bürgermeister. Dafür gab es dort einen Bauzwang: „Das führt dazu, dass innerhalb von zwei Jahren fast alle Grundstücke bebaut waren“, sagt Litzka.

In den Nachbargemeinden Großebersdorf zahlt man bis z 350 Euro für den Quadratmeter (+23 Prozent), in Großengersdorf 145 bis 250 Euro (+27 Prozent). Und auch in Pillichsdorf muss man mit bis zu 280 Euro rechnen (+13 Prozent).

Nicht nachvollziehen kann Rudolf Essl, Vizebürgermeister in Kreuttal diese Zahlen: Das Gewinn-Ranking sieht in seiner Gemeinde Grundpreise von 80 bis 155 Euro: „Für gute Lagen muss man schon mit 300 bis 350 Euro rechnen“, weiß er, kürzlich habe es sogar einen Ausreißer gegeben, bei dem 450 Euro pro Quadratmeter gezahlt wurde. „Unser Problem ist, dass viele Parzellen gehortet werden und nicht auf den Markt kommen“, sagt Essl.

Foto: NÖNMichaela Esberger

In Mistelbachs Zentrum muss man schon mit 300 Euro pro Quadratmeter rechnen, in einem derzeit in Aufschließung befindlichen neuen Stadtteil Zaya-Mühlbach entlang der Ebendorfer Straße werden die Grundstücke um 280 Euro verkauft, was im Gemeinderat für Diskussionen sorgte. Derartige Preise seien nicht mehr sozial, kritisierte vor allem die SPÖ. Für die ÖVP wollte man kostendeckend und nicht defizitär kalkulieren. „Die Preise in der Stadt haben sich in den vergangenen Jahren in eine Dimension entwickelt, die für normale Häuselbauer nicht mehr finanzierbar ist“, weiß Bürgermeister Erich Stubenvoll: Und die aktuellen Zinsanstiege bei Krediten verschärfen diese Problematik noch.

Mit Neuaufschließungen ist die Stadt vorsichtig, freie Bauplätze sind vorhanden, werden aber von den Besitzern meist gehörtet: „Es wurde eine gewisse Zeit lang verabsäumt, einen Bauzwang zu verhängen und da wurde Bauland gehamstert“, weiß Stubenvoll: Das räche sich jetzt und bedeutet für die Gemeinde, dass sie die geleisteten Vorleistungen durch Aufschließung nicht zurück bekommt: Der Kanal ist gebaut und gezahlt, es fließen aber keine Gebühren retour in die Stadtkassa.

Billiger ist es in den Ortsgemeinden: Der Gewinn weist hier Grundstückspreise von 100 bis 180 Euro aus. Grundsätzlich scheinen in Mistelbach die Preise stabil: Von 2022 auf 23 gab es einen Preisanstieg von moderaten sieben Prozent.

Die Speckgürtel-Preise reichen bis Wilfersdorf (90 bis 110 Euro, +10 Prozent), nördlich davon sind die Preise weit moderater: In den beiden Nachbargemeinden Großkrut zahlt man nur mehr 20 bis 30 Euro, in Poysdorf 15 bis 29 Euro. Günstig ist es an der Grenze: In Ottenthal, der stärksten Abwanderungsgemeinde im Bezirk kostet der Quadratmeter zwischen 10 und 30 Euro, in Fallbach 15 Euro und in Großharras 12 Euro. Der Preisanstieg ist hier durchwegs im tiefen einstelligen Bereich.

Die beiden Ausreißer sind Bernhardsthal und Wildendürnbach: In Bernhardsthal muss man, wohl auch wegen der Lage an der Nordbahn, mit 25 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Die Gemeinde hat auch den höchsten Wertanstieg: Verglichen zum Vorjahr siegen die Grundstückspreise um 31 Prozent.

Ein Minus vor der Preisentwicklung hat Wildendürnbach: Hier wurden die Grundstücke laut www.exklusive-bauen-wohnen.at um 13 Prozent billiger. Woran das liegt, kann sich Bürgermeisterin Manuela Leisser nicht erklären. Es habe keine Auffälligkeiten in letzter Zeit gegeben. Der Preis liegt hier zwischen 10 und 15 Euro. Die Nachfrage nach Grundstücken in der Gemeinde steigt: Derzeit bereite man eine Aufschließung in Wildendürnbach Richtung Galgenberg vor, in Pottenhofen werde gerade aufgeschlossen. „Waren es früher Menschen aus der Gemeinde oder Rückkehrer, die sich da um Bauplätze bewarben, so sind das heute oft Menschen, die gar keinen Bezug zu Wildendürnbach haben“, sagt Leisser. Der Grund? Die Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land und die günstigen Grundstückspreise, glaubt Manuela Leisser.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.