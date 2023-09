Wilfersdorf: Bauarbeiten an der Ortseinfahrt sind abgeschlossen

Am Montag nahm Bundesrat Michael Bernard in Vertretung von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeister Josef Tatzber (Wilfersdorf) und dem Leiterstellvertreter der Straßenbauabteilung Wolkersdorf Wolfgang Pribil die Eröffnung der sanierten West-Ortseinfahrt von Wilfersdorf vor. Am Bild (v.l.): Gerhard Berthold (Straßenmeisterei Wilfersdorf), Markus Doppler (Leiter der Straßenmeisterei Mistelbach), Josef Tatzber (Bürgermeister Wilfersdorf), Wolfgang Pribil (Leiter-Stellvertreter Straßenbauabteilung Wolkersdorf), Gerhard Strasser (Vizebürgermeister Wilfersdorf), Michael Bernard (Bundesrat in Vertretung von Landeshaupfrau-Stellvertreter Udo Landbauer) Jürgen Wachter (Straßenmeisterei Mistelbach).

Foto: Markus Hahn