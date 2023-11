Laa: Brücke über den Hagendorferbach wird generalsaniert

Bereits Anfang Oktober haben die Arbeiten für die Generalinstandsetzung der Brücke über den Hagendorferbach bei Laa begonnen. Nun überzeugte sich auch Bundesrat Michael Bernard vom Baufortschritt.

Die Landesstraße 10 wird täglich von rund 6.000 Fahrzeugen befahren und quert bei Laa den Hagendorferbach mit einem Plattenwerk, welches bereits aus dem Jahr 1971 stammt. Die Brücke hat bereits Zeitschäden an Randbalken, am Fahrbahnbelag, an der Abdichtung und Entwässerungsinfrastruktur und Geländer aufgewiesen und entsprach daher nicht mehr dem heutigen Standard. Um weitere Schäden zu vermeiden und einen reibungslosen sicheren Verkehrsfluss zu ermöglichen, hat sich der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau) entschlossen, das Brückenobjekt einer Generalinstandsetzung zu unterziehen.

Totalsperre von 13. bis 17. November

Im Zuge der Baumaßnahmen werden der Fahrbahnbelag, die Brückenabdichtung, die Randbalken, die Brückengeländer sowie die Brückenentwässerung abgebaut und durch neue Bauteile ersetzt. Zusätzlich wird ein neues Fahrzeugrückhaltesystem mit Leitschienen errichtet.

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch bedankte sich bei der Baustellen-Besichtigung für die Unterstützung des Landes NÖ und der Straßenmeisterei, die zuverlässig die Brücken und Straßen instandhalten. Die Gesamtbaukosten betragen rund 295.000 Euro und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Die Verkehrsführung erfolgt während der Bauzeit vorwiegend halbseitig bei Gegenverkehr. In der Zeit von 13. bis 17. November wird aber eine Totalsperre mit Umleitung eingerichtet.