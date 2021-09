Die NÖN hat die Problematik schon mehrmals thematisiert: Baugenossenschaften kaufen sich mehrere nebeneinanderliegende Grundstücke in Einfamilienhaus-Siedlungsgebieten und bauen Wohnblöcke, bei denen den Nachbarn nur mehr der Blick aus dem Küchenfenster auf graue Mauern bleibt. Am Donnerstag beschloss der Gemeinderat einen Baustopp für zwei Jahre für alle Projekte, die den im Vorjahr beschlossenen Vorgaben des Landes NÖ widersprechen.

„Ob das den Bewohnern der Franz Josef-Straße jetzt hilft, können wir nicht sagen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP) auf NÖN-Anfrage. Denn dort sollen weitere Wohnblöcke, gleich neben seit Jahrzehnten stehenden Einfamilienhäusern, errichtet werden. „Was eingereicht ist, ist von dem Beschluss nicht betroffen“, stellt Stubenvoll klar.

„Ich weiß nicht, was wir hier abstimmen, ich sehe die Verordnung gerade zum ersten Mal.“

Altbürgermeister Christian Balon (ÖVP) fühlte sich von der Vorgangsweise der bunten Stadtregierung überfahren

In der Gemeinderatssitzung am 2. September wurde ein Baustopp für alle Bereiche in Mistelbach beschlossen, die derzeit mit Bauland-Wohngebiet und Zentrum gewidmet sind. Ausgenommen sind jene Projekte, die bereits bei der Gemeinde eingereicht sind.

Schon 2016 hatte die Stadtgemeinde die Bausperre-Karte gezogen, damals war verordnet worden, dass auf einem Grundstück maximal drei Wohneinheiten gebaut werden dürfen. Nicht bedacht hatte man damals, dass Bauträger die Parzellen bis auf ein Mindestmaß zerteilen können und dann auf jede Teilparzelle drei Wohneinheiten bauen können.

Bauträger umgehen Regelungen

„Wenn man ein Grundstück von 2.000 Quadratmetern durch vier teilt, ergibt das wieder zwölf Wohneinheiten“, begründet Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP).

Die Initiative für den Beschluss war von Raumordnungsstadtrat Friedrich Brandstetter (Liste aktiver Bürger) ausgegangen: „Es ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt er, wohl wissend, dass damit der Verhandlungsweg erst begonnen hat. Denn jetzt müssen Formulierungen gefunden werden, die nicht einfach von den Bauträgern umgangen werden können, wie die Regelung von 2016. Die kritischen Gespräche mit den Bauträgern nimmt er dabei gerne in Kauf.

Verdichtete Bauweise verhindern

„Die Idee ist, dass wir verdichtete Bauweise dort verhindern, wo wir sie nicht wollen, dass wir Mindest- und Maximalgrößen von Parzellen definieren und dass wir vorgeben, wie viel Grünraum zwischen den Objekten sein muss.“ Außerdem soll das Thema Oberflächenentwässerung am Grundstück selbst geregelt werden, damit nicht das gesamte Regenwasser in den Kanal abgeleitet wird, der schon jetzt bei Starkregenereignissen die Wassermengen nicht mehr fassen kann.

Kritik an der Vorgangsweise kam von Altbürgermeister Christian Balon, 2016 zuständig für die Raumordnung: „Ich weiß nicht, was wir hier abstimmen, ich sehe die Verordnung zum ersten Mal.“ Man hätte vor dem Gemeinderat den entsprechenden Gemeinderatsausschuss mit der Causa beschäftigen sollen, urgierte Balon.

Wenig zielführend, konterte Brandstetter: Denn erstens sei die Vorgangsweise bei Bausperren in allen Gemeinden so, dass man versuche, den Ball flach zu halten und davor möglichst wenige Menschen einzuweihen, um zu verhindern, dass Bauträger vor dem Beschluss noch schnell alle Projekte einreichen. Zum anderen hätten die Beratungen im Ausschuss schon mal ein halbes Jahr gedauert. Auf die Verschwiegenheit aller Ausschussmitglieder könne man sich nicht verlassen.

Außerdem werde ohnehin nur die Bausperre beschlossen, die Verordnung werde dann vom Bürgermeister verordnet, dafür brauche es keinen Beschluss. Balon sprach sich dafür aus, Siedlungsgebiete als Bauland-Agrar zu widmen: Dort könne man nur vier Wohneinheiten auf einer Parzelle errichten und außerdem Hühner halten.

Jetzt werden die Pläne überarbeitet

Wie geht es weiter? Jetzt werden der Bebauungsplan und der Raumordnungsplan der Stadtgemeinde überarbeitet, in dem alle Details geregelt sind. Grün-Stadträtin Martina Pürkl will eine Bestandserhebung, wie viele der bereits gebauten Wohneinheiten leer stehen und nur als Immobilieninvestition dienen, ÖVP-Stadtrat Josef Schimmer will auch einen Schutz für baulich historische Ensembles im Stadtgebiet verankert haben.

NEOS-Stadtrat Leo Holy fordert mehr Grünraum, auch am Hauptplatz, SPÖ-Vizebürgermeister Manfred Reiskopf - er hatte mit Brandstetter die Diskussion in der bunten Koalition angestoßen - will mit allen Gemeinderäten die in der Vergangenheit zu kurz gekommenen Themen aufarbeiten.

Die Bausperre für Bauland-Wohngebiet und das Zentrum trat mit 2. September in Kraft, nicht betroffen sind Einfamilienhäuser und bereits bewilligte Vorhaben. Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.