Ibiza-Feeling in Poysdorf

Der Tögl-Keller mit der davor stehenden Weinbar war in buntes Licht getaucht, wo Winzer Werner Hauser sieben Cocktails mit Verjus und Poysecco mixte. „Chill dich ins Wochenende mit coolen Beats und Drinks lautete das Motto der Party“, betonte Waltraud Hauser. DJ Nimo, einer der angesagtesten DJs in Wien, sorgte für chillige Beats. Die Gäste waren begeistert. So coole Musik gab es noch nie in der Gstetten – da mussten sie einfach dabei sein. „Sie empfanden Urlaubs-Feeling wie in Spanien und Italien“, schwärmte Werner Hauser von der erfolgreichen Weinparty, die am 2. und 7. Juli ab 17 Uhr in der Kellergstetten ihre Wiederholung findet.