Pfarrkirche Schrattenberg: Hier ist der Wurm drin

In der Pfarrkirche in Schrattenberg versteckt sich der Holzwurm in sämtlichen Holzeinrichtungen wie etwa im Altar, in den Bänken, in weiteren Gegenständen aus Holz und sogar im Orgelkasten. Aus diesem Grund wird es in der Zeit von 8. bis 11. August eine Begasung geben, mit dem Ziel, den Holzwurm zu vernichten.

In einem Postwurf der Pfarre wurden auch alle Schrattenberger eingeladen, am Sonntagnachmittag Gegenstände aus Holz, die sie daheim haben und die sie vom Holzwurm befreien wollen, vorbei zu bringen, um auch ihrem Holzwurm, den Garaus zu machen.

Pfarrer Richard Hansl: „Es würde uns freuen, wenn Sie bei Bedarf von diesem Angebot Gebrauch machen würden.“ Und tatsächlich wurde von diesem Angebot reichlich Gebrauch gemacht.

Natürlich ist es in der Zeit der Holzwurmaktion verboten, die Kirche zu betreten, da mit dem Mittel nicht nur der Holzwurm nachhaltig vernichtet wird, sondern auch für Menschen eine Gefährdung der Gesundheit besteht.

