AMS Mistelbach-Leiterin zum Arbeitsmarkt: „So, wie vor Corona-Krise“

„Die Arbeitslosenquote für das Jahr 2021 liegt mit 6,7 Prozent im Bezirk Mistelbach deutlich unter dem Österreichschnitt (8,2 Prozent) und trotz Pandemie nahe dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019“, freut sich AMS Mistelbach-Leiterin Marianne Bauer in ihrer Bilanz zum auslaufenden Arbeitsjahr. Der Ausblick auf das kommende Jahr: Die Arbeitslosenquote wird weiter sinken, sagen die Experten.

Mit den angekündigten Lockerungen der Einschränkungen hat das AMS NÖ die Daten für Dezember hochgerechnet und das Arbeitsmarktjahr für Niederösterreich bilanziert. „Die starke Arbeitskräftenachfrage sorgt seit dem Frühjahr für eine nachhaltige Dynamik am Arbeitsmarkt, die unsere Berater intensiv genutzt haben. Bis Jahresende werden in Mistelbach 3.100 Jobsuchende wieder im Erwerbsleben stehen und 3.150 freie Stellen und Lehrstellen, besetzt sein“, so Marianne Bauer.

Mit dieser Entwicklung konnte sich der Arbeitsmarkt positiv vom bundesweiten Trend absetzen: „Gegenüber dem Vorjahr wird die Arbeitslosenquote um 1,3 Prozentpunkte auf voraussichtlich 6,7 Prozent zurückgehen“, sagt Bauer. Sie liegt damit nahe am Ergebnis von 2019 (6,5 Prozent) und so deutlich wie noch nie zuvor unter dem NÖ-weiten Schnitt (7,6 Prozent).