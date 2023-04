Kolander-Koller und Naller-Gneist sind Nummer 1 in Niederösterreich

Die Plattform DocFinder.at kürt seit 2009 aus den Patientenbewertungen auf ihrer Homepage die beliebtesten Ärzte in den jeweiligen Fachgebieten. Immer wieder stark vertreten sind dabei Ärzte aus dem Bezirk Mistelbach.

Für Marianne Kolander-Koller ist es nicht die erste Top-Platzierung bei DocFinder - seit Jahren wird sie von ihren Patienten ausgezeichnet bewertet. Schwerpunkt der Arbeit der Wahlärztin ist Lidkorrektor. „Mir ist wichtig, dass die Patienten zufrieden sind, wenn sie bei mir aus der Ordination hinaus gehen.“ Als Wahlärztin könne sie viel Zeit für die genaue Untersuchung und für Patientengespräche aufwenden: „Das hat sich herumgesprochen“, lacht die Mistelbacher Ärztin. „Ich kann Dr. Kolaner nur weiterempfehlen“, heißt es in einer der Bewertungen.

Dass der Bezirk eine hohe Dichte an beliebten Augenärzten hat, zeigt, dass auch die Wolkersdorferin Eva Seifried im gleichen Ranking Platz fünf belegt. „Dr. Seifried ist nicht nur fachlich kompetent, lustig und herzlich mit Kindern und sympathisch, sondern auch sehr emphatisch. Sie erklärt alles sehr gut. Wir als Familie fühlen und sehr wohl“, urteilte ein zufriedner Patient auf DocFinder.at.

Beliebteste Anästhesistin in NÖ ist die Wilfersdorfin Martina Naller-Gneist. Auch sie ist Wahlärztin. Bei den Kommentaren auf DocFinder.at gibt es sogar Lob von Kollegen: „Ich wurde äußerst kompetent, einfühlsam und professionell beraten. Eine klare Empfehlung“, schrieb eine Ärztin, die sich schmerztherapeutischen Rat bei der Wilfersdorferin holen wollte. Wie Kolander-Koller hat auch sie ausschließlich 5-Punkte-Bewertungen. Und bei beiden gab es lediglich leichte Abzüge wegen Wartezeiten im Warteraum.

Falsch bewertet fühlt sich Martina Heßler, Internistin aus Mistelbach: DocFinder wertete sie als drittbeliebteste Intensivmedizinerin Österreichs: „Ich hab DocFinder.at schon geschrieben, dass sie mich da aus der Wertung herausnehmen sollen. Ich bin Internistin und hab eben die Zusatzqualifikation als Intensivmedizinerin aus meiner Zeit im Landesklinikum Mistelbach“, sagt sie. Seit mehreren Jahren ist sie jetzt niedergelassene Ärztin, Intensivmediziner außerhalb des Klinikums gebe es allerdings nicht: „“Ich war von 2000 bis 2020 im Klinikum, habe über zehn Jahre auf der Intensiv gearbeitet, habe das europäische Diplom für Intensivmedizin gemacht und ich war eine sehr engagierte und gute Intensivmedizinerin“, sagt sie. Jetzt übe sie das nicht mehr aus. „Aber es gibt so viele wirklich gute Leute in den Kliniken, die sollte man anerkennen“, sagt Heßler: „Schade finde ich, dass diese Kollegen in keinen der Rankings vorkommen“, bricht sie eine Lanze für die Intensivmediziner in den Kliniken.

Nummer fünf bei den NÖ Gastroenterologen wurde der Mistelbacher Rudolf Kantner, Wahl-Internist, Gastroenterologe und Hepatologe: „Sehr genau, nimmt sich Zeit, einfühlsam, geht den Beschwerden auf den Grund und verschreibt nicht einfach nur Tabletten“, schreibt ein Patient.

Viertbeliebteste Kinder- und Jugendpsychiaterin in NÖ ist die Mistelbacherin Bettina Kramer-Baumgartner. Patienten attestieren ihr Einfühlsamkeit und Kompetenz. Dass Termine bei ihr begehrt sind, schlägt sich auch in den Bewertungen nieder: Abzüge gab es hier bei der Kategorie „Wartezeit auf Termin“.

Drittbeliebtester Nephrologe des Landes ist der Mistelbacher Johannes Mattes: „Dr. Mattes nimmt sich Zeit und erklärt die Befunde und Erkrankungen bis ins kleinste Detail“, schreibt ein Patient. Einzige Abzüge: „Wartezeit auf Termin“

Viertbeliebteste Neurologin wurde Martina Schlederer-Herles aus Mistelbach: „Super Fachärztin mit seeeehr viel Einfühlungsvermögen und sie nimmt sich vor allem Zeit“, attestiert ihr ein zufriedener Patient.

Die Bewertungen

Beliebteste Anästhesisten NÖ: 1. Martina Naller-Gneist (Wilfersdorf).

Beliebteste Augenärzte NÖ: Marianne Kolander-Koller (Mistelbach), 5. Eva Seifried (Wolkersdorf).

Beliebteste Gastroenterologen NÖ: 5. Rudolf Kantner (Mistelbach).

Beliebteste Intensivmediziner Österreich: 3. Martina Heßler (Mistelbach).

Beliebteste Kinder- und Jugendpsyciater NÖ: 4. Bettina Kramer-Baumgartener (Mistelbach).

Beliebteste Nephrologen NÖ: 3. Johannes Mattes (Mistelbach).

Beliebteste Neurologen NÖ: 4. Martina Schlederer-Herles (Mistelbach).

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.