Laa will Kinderarzt

SPÖ-Gemeinderat Clemens Mechtler ist besorgt, was die medizinische Versorgung der Kinder betrifft, denn mit 1. Jänner ist kein Kinderarzt mit Kassenvertrag im Bezirk verfügbar. „Es muss eine Lösung her, so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das trifft die Eltern und das trifft die Spitäler.“

Clemens Mechtler (SPÖ): „Es ist für die Kinder zurzeit ein Horror, wenn sie einen Arzt brauchen.“ Foto: zVg

Er forderte mit einem Dringlichkeitsantrag im Gemeinderat, dass sich die Stadtgemeinde sofort „darum bemühen solle, einen Kinderarzt mit Kassenvertrag für das Gemeindegebiet zu gewinnen“.

Viele Familien können sich einen Wahlmediziner nicht leisten, begründet Mechtler. Und die Anfahrtswege zu Kassenkinderärzten (etwa in Wien) seien unzumutbar. Der SPÖ-Gemeinderat will, dass gegenüber dem Land und der ÖGK Druck aufgebaut wird. Ihm sei bewusst, dass eine schnelle Lösung nicht möglich ist. „Aber es wäre eine Bereicherung für Laa, wenn es bei uns – neben Mistelbach – einen Kassenkinderarzt geben würde.“ Die Stadt müsse sich auch überlegen, welche zusätzlichen Anreize neben der finanziellen Förderung für medizinische Einrichtungen gesetzt werden können.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass Laa einmal einen Kassenkinderarzt hatte“, erklärt indes Gesundheitsstadtrat Christian Nikodym (ULLAA). Tatsächlich sei keine Kassenstelle dafür vorgesehen. „Aber das ist kein Grund. Wir sind bemüht, Ärzte nach Laa zu bringen, aber es ist schwierig.“ Bemühungen auch in Richtung Wahlkinderarzt gebe es seit dem Sommer.

Brigitte Ribisch (ÖVP): „Natürlich werden wir uns um eine Kassenstelle bemühen.“ Foto: Foto Archiv

Mechtlers Antrag nahm der Gemeinderat einstimmig an: Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) lässt nun ein Schreiben „mit der Bitte um Unterstützung“ an alle relevanten Stellen versenden. „Natürlich werden wir uns um eine Kassenstelle bemühen, aber es kann auch ein Wahlarzt sein.“

Mehrere Häuser als Option für Kinderarzt

Als räumliche Möglichkeiten für einen Kinderarzt nennt Mechtler das Ärztezentrum neben der Apotheke und das Gesundheitszentrum LaaPlus mit Bahnhof und Busstation in der Nähe. Nikodym ergänzt als eventuelle Option das Stoiber-Haus, wo eine weitere Ordination geschaffen werden könne.

Christian Nikodym (ULLAA): „Wir sind bemüht, Ärzte nach Laa zu bringen, aber es ist schwierig.“ Foto: zVg

Mechtler hat selbst als Vater die Erfahrung gemacht, wie schwierig die Suche nach einem Kassenkinderarzt in den Bezirken Mistelbach und Hollabrunn ist. Die Ordinationen hatten keine Kapazitäten frei und behandelten sein krankes Kind nicht, es blieb nur mehr das Landesklinikum Mistelbach. Der Arzt habe keine Minute benötigt, um die Krankheit zu diagnostizieren. Das zeige, wie wichtig spezialisierte Kräfte sind. „Es ist für die Kinder zurzeit ein Horror, wenn sie einen Arzt brauchen.“

