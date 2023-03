Laaerin strickt leidenschaftlich für Frühchen

Diese Organisation besteht aus einer Gruppe handwerklich begabter Damen, die gerne nähen, häkeln, werken oder wie Meszaros auch stricken. Gefertigt werden einzigartige, fröhliche für Frühchen gerechte Kleidung für das Krankenhaus, damit die kleinen Frühstarter bis zu ihrer Entlassung hübsch gekleidet sind. Dafür strickt die rüstige Rentnerin genau nach Anleitung kleine Socken, Hauberl, Fäustlinge und Westerln in verschiedenen winzigen Größen.

Die Wolle für die individuellen Kleidungsstücke, die aus Spendengeldern angekauft werden, stellt Zauber-Elfen zur Verfügung. Liebevoll verpackt verschickt die Laaerin die Pakete dann per Post ins Sammellager, von wo aus diese dann in Krankenhäuser und an die Eltern verteilt werden.

Weitere Infos: http://www.facebook.com/groups/449726103350593

