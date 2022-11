„Christmas in Mistelbach“: „Wir brauchen das!“

„Mit der Show kehrt wieder etwas Normalität in unsere Zeit zurück“, findet der frühere langjährige Kulturstadtrat und Erfinder der Benefiz-Weihnachtsshow „Christmas in Mistelbach“ Klaus Frank: Nach einer Coronapause findet die Show am 10. Dezember um 19 Uhr heuer wieder statt: „Ich bin überzeugt, dass wir solche traditionellen Highlights gerade jetzt brauchen!“

Frank konnte dafür wieder das Who-is-Who der Kulturszene gewinnen, mit dabei sind auch diesmal die Schulchöre der MS Mistelbach und Gaweinstal und das Ensemble des BORG Mistelbach. „Wir hätten sogar noch mehr Künstler gehabt, die mitmachen wollten“, erzählt Frank: „Aber dann wäre die Show zu lange geworden.“

Der Erlös des Abends wird wieder vor Weihnachten an notleidende Familien in der Stadtgemeinde Mistelbach übergeben.

Persönliches Highlight für den „Christmas in Mistelbach“-Erfinder Klaus Frank: „Heuer wird auch mein Enkerl auf der Bühne stehen.“

Tickets: www.christmas-in-mistelbach.at oder im Bürgerservice der Stadtgemeinde Mistelbach.

