Mistelbach: Gansl-Premiere in der HLW für den guten Zweck .

Premiere beim traditionellen Gansl-Essen der Stadtgemeinde: Erstmals fand das Benefizessen – der Erlös kommt dem Frauenhaus und der Kolpinigwerkstätte zugute – nicht in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Mistelbach, sondern in der HLW statt. Bürgermeister Erich Stubenvoll konnte dazu das Who-is-who der Region begrüßen.