Ungerndorfer Oldies: 27.500 Euro in 20 Jahren gesammelt

Im August fand das beliebte Benefizfest der „Ungerndorfer Oldies“ samt großer Tombola statt, dessen Einnahmen erneut der St.-Anna-Kinderkrebsforschung zugutekommen werden. Viele Freunde, Unterstützer, Ehrengäste sowie die Ortsbevölkerung besuchten die Veranstaltung am Sportplatzgelände.

Im November wird der stolze Reinerlös von 2.500 Euro durch Vorstandsmitglieder unter Obmann Johann Fenz persönlich an PR-Managerin Andrea Prantl in Wien übergeben. Somit spendeten die Oldies in den letzten 20 Jahren beachtliche 27.500 Euro an die Kinderkrebsforschung. Diese Arbeit wird nun seitens der Krone mit der Aktion „Herzensmensch“ gewürdigt: Ungerndorf ist unter den ersten zehn Plätzen. Das Voting läuft noch.

Im Zuge des 35-jährigen Bestehens des St.-Anna-Kinderspitals wurden heuer bereits die „Ungerndorfer Oldies“ mit einer Ehrenurkunde für 20-jährige Unterstützung und Partnerschaft ausgezeichnet.