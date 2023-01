Bahn: Infrastruktur wird ausgebaut

Weichenstellung: In Bernhardsthal geht was weiter. Aktuell wurde an der Nordbahn durch die Fahrplanumstellung der ÖBB bereits einiges bewirkt: neue Verstärkerzüge von Montag bis Donnerstag am Nachmittag, durchgehender Halbstundentakt am Nachmittag von Wien, neue frühere Züge am Wochenende.

Eine der größten Investitionen in den kommenden fünf Jahren unternehmen das Land und der Bund gemeinsam mit den Gemeinden an der Nordbahn und der ÖBB: 66 Kilometer Wegstrecke werden zwischen Wien Süßenbrunn und Bernhardsthal an der tschechischen Grenze ausgebaut und die dazugehörenden 18 technisch gesicherten Eisenbahnkreuzungen sowie 67 Durchlässe und Brücken zukunftsfit gemacht.

Nervenprobe für Pendler

Eine Mammutaufgabe, die im Süden Richtung Wien bereits in vollem Gange ist und die durch Verspätungen und Zugausfälle vielen Pendlern verständlicherweise seit Monaten ein gutes Nervenkostüm und noch mehr Geduld abverlangt.

Auf dem Nordabschnitt des Ausbaues, zwischen Gänserndorf und Bernhardsthal, sind eine Vielzahl an Infrastrukturprojekten in Planung, sind doch neun Bahnhöfe und zehn Haltestellen samt Erneuerung der Oberleitungen, Unterbau und Oberbau, Entwässerungsanlagen etc. davon betroffen. Real zu sehen ist davon in Bernhardsthal bislang noch nichts, allerdings sind die Planungen auf dem Papier zwischen ÖBB, Land NÖ und der Gemeinde bereits abgeschlossen.

ÖVP-Bürgermeisterin Doris Kellner zeigt Landtagspräsident Karl Wilfing die geplanten Neuerungen und berichtet über die umfassenden Bauarbeiten, die ab 2026 durchgeführt werden: Der Eisenbahnkreuzungsbereich am Frachtenbahnhof Bernhardsthal wird ersetzt durch eine Straßenüberführungsbrücke, die Eisenbahnbrücke über die Teichstraße wird inklusive einem breiteren Fußgängerweg vollständig neu errichtet und die Hamelbachbrücke wird unter Einhaltung des Denkmalschutzes verstärkt und adaptiert.

Weiters wird am Bahnhof die Unterführung mit einer Rampe barrierefrei gebaut. Durch den hohen Platzbedarf der Rampe wird das alte Bahnhofsgebäude entfernt und auf der ganzen Fläche entstehen zusätzlich neue Parkplätze. Auch ein Lärmschutz für die Anrainer wird errichtet werden.

Doris Kellner: „Die Erneuerung und der Ausbau der Infrastruktur sind wichtig für unsere Region und für Bernhardsthal. Durch die schnelleren und besseren Zugverbindungen wird das Pendeln für viele junge Menschen angenehmer und diese werden dadurch wieder vermehrt am Land sesshaft bleiben.“

