Bernhardsthal: Erster Faschingsumzug für Kinder

Kinderkostüme wie etwa Piraten, Indianer & Co. waren dabei von gestern. Die Kids von heute stehen auf Ninjas, Stormtrooper und wunderschöne Prinzessinnen. Bunt war sie auf jeden Fall, die Kinderschar, die am Kinderfaschingsumzug in Bernhardsthal teilnahm.

Die Kinder hatten dabei ihren Spaß und auch die Begleitpersonen und Zuschauer fanden Gefallen an der Veranstaltung. Der Umzug begann beim Pfarrheim und führte durch die Hauergasse und Hauptstrasse wieder zurück zum Pfarrheim, wo Getränke und Krapfen auf die Kinder warteten.

Zum Abschluss erhielten die Kinder Luftballons, die sie gemeinsam steigen ließen und so manches Kind sah noch lange in den Nachmittagshimmel.

