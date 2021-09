Großer Andrang bei Oldtimertreffen .

Silke Birsak, die Betreiberin des Teichstüberls in Bernhardsthal, veranstaltete heuer, bereits zum sechsten Mal ein Oldtimertreffen und sie durfte sich über eine große Anzahl von Teilnehmern freuen. „Dabei waren wir gar nicht so sicher, das trotz Corona-Regeln so viele Leute mit ihren historischen Fahrzeugen kommen“.