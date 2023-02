Kalender 2024 mit Ansichten, die bald verschwinden

Schon seit einigen Jahren legt der Dorferneuerungs- und Museumsverein Bernhardsthal (DOERN) zum Jahreswechsel einen Kalender auf, um die Mitbürger auf Schützenswertes in ihrer engeren Heimat aufmerksam zu machen.

Für das Jahr 2023 zeigt der Kalender auf 28 Aquarellen Bildstöcke und Marterln aus dem Gemeindegebiet. Die Bilder stammen von dem seit 50 Jahren auch in Bernhardsthal ansässigen Walter Persché, der den Kalender ursprünglich nur als Geschenk für seine Freunde geplant hatte, bis Mitglieder des DOERN davon erfuhren, ihn in größerer Auflage drucken ließen und zum Verkauf anboten. Diese Auflage ist mittlerweile schon ausverkauft.

Aquarelle sind in Arbeit

„Für einen Kalender 2024 sind bereits neue Aquarelle in Arbeit, die Ansichten von Bernhardsthal zeigen, die in dieser Form verschwundenen sind oder in naher Zukunft verschwinden werden“, erklärt Persche. Er hofft, dass auch dieser Kalender wieder in einer größeren Auflage mithilfe von DOERN angeboten werden kann.

In den vergangenen Jahren waren es wunderschöne Schmetterlinge, die eifrige Naturbeobachter fotografisch festhielten, im Kalender vertreten. Die Tiere werden immer seltener: Der Mensch zerstört ihren Lebensraum immer nachhaltiger. Sie finden heute in den viel zu oft und zu radikal gemähten Wiesenflächen immer weniger Blumen, die ihnen Nahrung bieten. Ein anderes Mal waren es Vögel, die im Gebiet des Zusammenflusses von Thaya und March vielfach zu beobachten sind: Das Gebiet hält angesichts des Artenreichtums den Vergleich mit dem Donaudelta durchaus stand.

Persche, 1945 in Graz geboren, studierte dort Architektur, später Graphik und Design in Wien. Er war als Redakteur tätig, bis 2002 Kulturattaché der Österreichischen Botschaft und Direktor des Österreichischen Kulturforums Bratislava. Seit 2002 ist er Kulturrat der Österreichischen Botschaft Prag und Direktor des Österreichischen Kulturforums Prag.

