Kindergarten: Zubau beim Kloster statt eines kompletten Neubaus

Ab Herbst 2024 wird es in der Großgemeinde eine dritte Gruppe geben, denn dann sind Zweijährige aufzunehmen, kritisiert FPÖ-Bundesrat Michael Bernard, der in einer Aussendung bekrittelt, dass die Gemeinde nur einen Zubau als notwendige Maßnahme erachtet. Der Kindergarten ist im ehemaligen Kloster St. Martha unterbracht. Die Schwestern sind nach Wien abgesiedelt und haben der Gemeinde das Kloster mit der Auflage, dort eine Heimstätte für soziale Dienste zu schaffen, geschenkt. Der Bau ist in die Jahre gekommen, steht unter Denkmalschutz und auch die Grundstücksgröße ist eher knapp bemessen. Nach einen Wasserrohrbruch am 30. August ist der Turnsaal bis heute für die Kinder unbenutzbar. Die Entfeuchtungsgeräte laufen dort seither noch immer rund um die Uhr.

Der Ortsparteiobmann der FPÖ, Harald Nitsch, tritt für einen Neubau des Kindergartens ein: „Für den Zubau für die dritte Gruppe ist angesucht, wobei erst die Kosten des Projekts erhoben werden müssen. Die vorhanden Freiflächen sind absolut unzureichend und falls eine spätere Erweiterung notwendig ist, geht das dort nicht. Ebenso kann der historische Bau mit einem Neubau nicht konkurrieren und damit ist nicht garantiert, dass aufgrund der räumlichen Gegebenheiten die bestmögliche und zeitgemäße pädagogische Betreuung des Nachwuchses möglich sein wird“. Nitsch meint außerdem: „In alte Hüte investiert man nicht. Das ist verlorenes Geld.“

Der Fraktionsobmann der SPÖ, Dominik Pretscher, ist derzeit neutral - das heißt: Seine Fraktion will abwarten, wie das Ergebnis der Ausschreibung für den Zubau, die im Gemeinderat im Oktober dieses Jahres einstimmig beschlossen wurde, aussieht. Erst wenn die Kosten dafür vorliegen, kann eine konkrete Entscheidung getroffen werden. Pretscher: „Da sich das Projekt in einer Phase befindet, in der es keine Grundlage für Entscheidungen, in welche Richtung (Neubau oder Zubau) auch immer gibt, kann die SPÖ zum jetzigen Zeitpunkt keine Kommentar abgeben.“

Bürgermeisterin Doris Kellner (ÖVP) betont, dass die Gemeinde zu Beginn des Kindergartenjahres durch den Wasserleitungsschaden überrascht worden war, jedoch sofort mit den Sanierungsarbeiten durch einen Fachbetrieb begonnen hat. Sie stellt außerdem fest, das der Landeskindergarten seit jeher im Kloster untergebracht ist - das habe einen historischen und wichtigen Stellenwert in der Gemeinde. Mit Bekanntwerden der Änderungen im Rahmen der niederösterreichischen Kindergartenoffensive wurde der Kontakt mit dem Land Niederösterreich sofort aufgenommen und das Ansuchen um Genehmigung einer dritten Kindergartengruppe gestellt.

Parallel zu den laufenden Planungsarbeiten für den Zubau wird in intensiver Absprache mit dem Land Niederösterreich versucht, vorerst eine provisorische Kindergartengruppe einzurichten, um die Kinder auch ab Herbst 2024 bestmöglich zu betreuen. Die Gemeinde ist weiters jedenfalls sehr bemüht, das bestehende denkmalgeschützte Gebäude zu adaptieren, um das Bauwerk einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen, um damit den Fortbestand des Klostergebäudes zu sichern.