Kriegsende: Alles lag in Trümmern

„1945 mehrten sich die Luftalarme. Fast täglich heulte die Alarmsirene und kündete den Anflug der gefährlichen Luftvögel“, schreibt Pfarrer Bernhard Kiesling in der Pfarrchronik, dem „Gedenkbuch IV“ über die letzte Phase des Zweiten Weltkriegs in dem Grenzort: Bohrtürme und Bahnlinie machten den Ort zum Ziel für Luftangriffe der westlichen Alliierten.

Bis zur Jahreswende 1944/45 war es an der Grenze im Dreiländereck ruhig geblieben: „Lediglich die fortwährenden Einrückungen und die schwindenden Arbeitskräfte mahnten an den Krieg“, schreibt der Pfarrer, der 1939 von Katzelsdorf nach Bernhardsthal gewechselt war. Insgesamt mussten 299 männliche Bernhardsthaler einrücken. Ab 1941 gab es dann auch Gefallene: Insgesamt 46 von ihnen blieben im Feld, schildert Kiesling.

Wie nahe der Krieg ist, spürten die Bernhardsthaler bei der Bombardierung des Gymnasiums in Lundenburg (Brezlav) am 20. November 1944, bei dem die Bernhardsthaler Gymnasiastin Hedwig Bohrn ums Leben kam. Kurz darauf nahmen russische Flieger einen Militärtransport-Zug aufs Korn. Der konnte rechtzeitig anhalten und die Soldaten in Häuser flüchten: „Einiger Dach-, Mauer und Materialschaden wurde verursacht“, notiert der Pfarrer.

Am 6. April 1945 wurde wegen mangelnder Verdunkelung anscheinend ein russischer Tiefflieger angelockt und warf Bomben auf das Kaufhaus Moser, umliegende Häuser wurden beschädigt, vier Personen, die zu dem Zeitpunkt auf der Straße waren, wurden getötet. „Die Leichen mussten schnell und ohne Särge eingegraben werden, da wir beständig unter Artilleriebeschuss und Luftgefahr waren“, schreibt der Priester.

Danach rückte die SS-Standarte „Feldherrnhalle“ zur Verteidigung in Bernhardsthal ein, sie sollte mit dem Bernhards-thaler Volkssturm die Russen aufhalten und der Wehrmacht die Chance zum geordneten Rückzug geben: Der „Volkssturm“ erkannte, dass, wenn Abwehr geleistet wird, unsere Ortschaft ein Trümmerhaufen wird; darum hatten die Männer gegenseitig die Abmachung getroffen: „Es darf kein Schuss fallen!“, schildert Kiesling: „Widerstand zu leisten galt bei der totalen Aussichtslosigkeit als wahnsinnig. Und es war gut so. Dadurch ist unsere Heimat vor der völligen Vernichtung bewahrt geblieben.“

Kiesings Nachsatz: „Das Benehmen der deutschen Truppe „Feldherrnhalle“ war nicht schön. Es wurde auch viel geraubt und geplündert.“ Am 17. April waren die Kämpfe an March und Thaya vorbei, die Russen zogen ein, die SS floh, nicht ohne vorher noch alle Brücken, mit Ausnahme jener über den Teich, zu zerstören.

War der Schrecken jetzt vorbei? „Es wurde nun tagelang vandalisch gehaust. Die leer stehenden Häuser wurden geplündert, die Geschäftshäuser total ausgeraubt, in Parteihäusern wurde alles krumm und klein geschlagen“, war Pfarrer Kiesling entsetzt: „Aller Unterschied zwischen ‚Mein und Dein‘ hörte sich auf. Manchen Leuten wurde buchstäblich alles geraubt, bis auf das, was sie am Leibe hatten.“

