Lagerhaus ist mittlerweile das zweitgrößte in NÖ

Das Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Ost hat 3.791 Mitglieder. „Der Strukturwandel ist hier stark zu spüren“, weiß Aufsichtsratsvorsitzender Ernst Fradinger: Die Betriebe werden weniger, aber größer. „1995 hatten wir noch 8.386 Mitglieder.“ Er dankte allen Funktionären für ihre Arbeit und freute sich das Frauen und auch die Jugend stärker eingebunden werden.

2022 war gezeichnet von Verknappungen am Markt und Preiserhöhungen in allen Bereichen. So sind Umsatzsteigerungen auch sehr stark auf die gestiegenen Getreidepreise und Düngerkosten zurückzuführen. Der Krieg in der Ukraine hat so auch bei uns im Weinviertel seine Auswirkungen, hob Geschäftsführer Alfred Hiller hervor. Der Umsatz stieg auf 229 Mio. Euro und mit 39 Prozent Eigenmittel, das sind 43 Mio Euro, verfügt die Genossenschaft über eine gute Kapitalbasis. Das Lagerhaus Weinviertel Ost ist damit das zweitgrößte Lagerhaus NÖs und macht ein Zehntel des Gesamtumsatzes aller NÖ Lagerhäuser.

Auch die Agro Morava, ein Tochterunternehmen in Südmähren, hat sich sehr gut entwickelt. Revisior Franz Leidler stellt der Genossenschaft ein gutes Zeugnis aus. Insgesamt konnten 3,9 Mio. Euro investiert werden. Die größte Investition war der Neubau der Filiale in Bernhardsthal, die im Rahmen der Generalversammlung von Pater Tomy gesegnet und anschließend offiziell eröffnet wurde.

Im Agrarbereich gab es eine durchschnittliche Ernte mit hohen Preisen, eine gute Produktqualität und zum Glück die Zusammenarbeit mit der Raiffeisen Ware Austria bei der Poolvermarktung, hob Hiller hervor. In diesem Segment wird auch in den Biobereich im nächsten Jahr am Standort Laa investiert.

Sechs Standorte bilden derzeit den Fahrzeughandel und die Werkstätten. Der Handel war durch die Lieferengpässe bei Fahrzeugen geprägt. Der Gewerbebereich ist sehr breit aufgestellt und konnte 2022 eine gute Auftragslage verzeichnen. Die nachhaltigen Bereiche Wärmepumpe, Pelletsöfen und Photovoltaik waren hier dafür verantwortlich. „Mit 34 Lehrlingen ist das Lagerhaus sehr stark in der Ausbildung von Fachkräften“, betonte Geschäftsführer Reinhard Thürr.

Auch selbst wird nachhaltige Energie forciert. An sieben Standorten gibt es eine Photovoltaik, fünf Standorte werden mit Pellets geheizt. Die vier Baumärkte entwickelten sich 2022 sehr gut. Großen Veränderungen wird auch in den nächsten Jahren der Energiesektor unterworfen sein. Hier hat mit Tankstellen das Lagerhaus auch eine wichtige Nahversorgerfunktion.

Das Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Ost ist seit 125 Jahren ein verlässlicher Partner in der Region, das Lagerhaus in Bernhardsthal feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Hier gibt es Dank dem Arbeiter und späteren Kassier Josef Schmaus sehr gute Aufzeichnungen über der Entwicklung.

Prokurist Andreas Jirkowsky der Bereichsleiter für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der RWA gab einen interessanten Einblick in den Agrar Weltmarkt, wo es 2023 mit rund 800 Mio. Tonnen Getreide die größte Getreideernte der Geschichte geben wird. Vorstandsdirektor Roland Mechtler von der Raiffeisen Landesbank NÖ/Wien gab zum Abschluss einen Einblick in die Welt des Geldes. Danach gab es ein gemütliches Beisammensein in der großen Lagerhausfamilie, die vom Laaer Bereich bis an die March reicht.

Unter den Gästen auch LAbg Manfred Schulz und die Bürgermeister Doris Kellner aus Bernhardsthal und Johann Bauer aus Schrattenberg, sowie Landarbeiterkammer Vizepräsidentin Josefa Czezatke. Die Lagerhaus eigene Combo sorgte für die musikalische Einleitung.