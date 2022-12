Russen als unbeliebte Befreier: „Uhra“ und Aasjägerei

Werbung

Auf dem Kirchturm wurde ein Beobachtungsposten eingerichtet, in den Häusern der vor der Roten Armee geflüchteten Bernhardsthaler wurden Soldaten einquartiert: Am 17. April 1945, um 14 Uhr rollten die ersten russischen Panzer im Grenzort ein.

„Viele Bewohner waren nach dem Westen geflohen, manche kamen bis Oberösterreich. In den Häusern, deren Bewohner geflüchtet waren, hausten die Russen“, berichtet das Bernhardsthaler Heimatbuch über die „Befreiung“ des Ortes. Zuvor hatte die „SS-Standarte Feldherrnhalle“ den Ort geräumt und – mit Ausnahme der Eisenbahnbrücke – alle Brücken rund um Bernhardsthal gesprengt.

Die russischen Kampftruppen zogen tags darauf weiter Richtung Reintal: „Viel ärger als diese trieben es die nachfolgenden Truppen, die den Ort besetzt hielten“, berichtet die Chronik: Am 21. April wurde die Witwe Mathilde Bohrn im Keller ihres Hauses von Rotarmisten erschossen, aus Rache ehemaliger Kriegsgefangener, die hier gearbeitet hatten und mit ihrer Behandlung unzufrieden waren, wurde erzählt.

Politisch ernannten die Russen Karl Schreier zum Bürgermeister, setzten ihn aber am 15. August schon wieder ab, weil er NSDAP-Parteimitglied war. Auch sein Nachfolger, Altbürgermeister Franz Lindmayer, blieb nur vier Wochen im Amt: Der 71-Jährige war den Aufregungen der Nachkriegszeit nicht gewachsen, heißt es in der Chronik. Erst sein Nachfolger Georg Grois blieb bis 1950 im Amt.

Was für die Bernhardsthaler aber am schwersten wog, war die Willkür der Befreier: „Die Russen verlangten von den Leuten Armbanduhren („Uhra!“), Goldringe, aber auch Jagdgewehre und dazugehörige Munition. Sie jagten in Feld und Wald und richteten dabei viel Schaden an.

Frauen hatten es besonders schwer

Oft schossen sie auf weite Distanz, sodass manches Wild nicht tödlich getroffen wurde, sich weiterschleppte und erst später verendete, was der Weidmann „Aasjägerei“ nennt“, berichtet die Chronik. „Das traurigste und schwerste Los wurde den Frauen und Mädchen zuteil.

Obwohl sie die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu verstecken, ausnützten, indem sie sich in Seitenkellern einmauern ließen, die nur eine Öffnung zum Hineinreichen der Speisen hatten, oder sich in Kornfeldern verbargen und im Freien nächtigten, so gelang es vielen doch nicht, sich der Gewalt zu entziehen“, weiß die Chronik von Robert Franz Zelesnik.

Das Ende des russischen Schreckens im Ort kam mit Kriegsende: „In der Nacht vom 7. zum 8. Mai gab es eine große Schießerei. Es waren „Salutschüsse“ anlässlich der Kapitulation Deutschlands. Von nun an fiel kein Schuss mehr und das Bunkerleben hörte auf“, weiß die Chronik.

Ab Mitte Mai sammelten sich die Russen im Föhrenwald und wurden nach und nach abtransportiert: Bernhardsthal war weitgehend russenfrei: „Sämtliche brauchbaren Pferde, Rinder, Schweine, Autos, Wagen und Federwagen wurden mitgenommen. Nur vier Pferde waren im ganzen Ort übrig geblieben.“

