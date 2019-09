Bernhardsthals Jäger treffen am genauesten .

Vergangenes Wochenende fand beim Schützenverein-Mistelbach die diesjährige Hegeringmannschaftsmeisterschaft im jagdlichen Schießen statt. Bei diesem zweitägigen Event waren dreißig Mannschaften in der Mannschaftswertung und knapp zweihundert Jägerinnen und Jäger in der Junioren-, Senioren, Damen- und Männerwertung am Start.