Vier Rochen entsorgt: Verendete Tropenfische auf einem Damm gefunden

„Der Fund, drei kleinere Rochen und ein großer mit immerhin einen halben Meter Körpergröße, wurde von der Spaziergängerin auf der Gemeinde gemeldet und wir haben nun für die ordnungsgemäße Entsorgung gesorgt“, erklärt Bürgermeisterin Doris Kellner. Der Weg des Hammelbaches, der Bernhardsthal mit Reintal verbindet, wird von Spaziergängern, Radfahrern oder Walkern aufgesucht. Die Finder der Rochen haben Amtshaus und Polizei informiert.

Es dürfte sich um eine seltene Gattung der Süßwasserrochen handeln. Hierzulande überleben diese Exoten nur in Aquarien, sie erfordern auch einen Halter mit besonderem Fachwissen und geeignetem Aquarium. Die Fische können bis zu einem Meter groß werden, sind Fleischfresser, also Raubfische, und sie haben einen oder mehrere Giftstachel an der Schwanzflosse.

Beim Reinigen des Aquariums wird daher geraten immer Handschuhe zu tragen, da Verletzungen mit den Giftstacheln wahrscheinlich sind. Sie schwimmen selten frei, da sie keine Schwimmblase haben und nur mit ihren Flügeln Auftrieb bekommen. Übrigens, sie passen sich auch farblich ihrer Umgebung an und leben eher am sandigen oder schlammigen Grund in den Flüssen.

Weshalb diese Fische in freier Natur entsorgt wurden, bleibt bisher ein Rätsel und scheint eher ungewöhnlich. Jedenfalls wurde der Fund auch der Polizei gemeldet: Wer Hinweise hat, kann sich bei den Beamten melden.

