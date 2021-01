Die Pflegeassistenz, als ehemalige Pflegehilfe bekannt, wurde durch die kompetenz-orientierte, pflegerisch-medizinische Ausbildung zum Assistenzberuf aufgewertet. Ihr Tätigkeitsbereich umfasst die Unterstützung von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege oder Ärztinnen/Ärzten bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen, das Handeln in Notfällen und die Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie. Die Ausbildung dauert ein Jahr (von 1. März 2021 bis 28. Februar 2022) und umfasst 1.600 Stunden in Theorie und Praxis.

Weitere Vorteile dieser Ausbildung sind: Die Ausbildungskosten übernimmt das Land NÖ, eine mögliche AMS-Förderung ist durch die InteressentInnen bereits im Vorfeld direkt mit dem zuständigen AMS abzustimmen. Die Auszubildenden erhalten ein monatliches Taschengeld und es besteht die Aufstiegsmöglichkeit in die Ausbildung zur Pflegefachassistenz (zweijährig).

Ein Infoabend für beide Ausbildungen findet heuer am Donnerstag, 14. Jänner 2021 um 19 Uhr coronabedingt per Webkonferenz statt, sodass alle Interessierten sicher daran teilnehmen können. Eine Anmeldung zum Infoabend ist an gukps@mistelbach.lknoe.atnotwendig, der Link zum Einstieg in die Webkonferenz wird im Laufe des 14.1.2021 per email zugestellt.

Weitere Informationen zur Ausbildung erhalten Sie auf der Homepage der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach http://www.pflegeschulen-noe.at bzw. gukps@mistelbach.lknoe.at oder 025729004-12903.