„Ich muss zugeben, dass ich mir eine Mitgliederbefragung anders vorstellen würde“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim: „Auch, was die Fragen betrifft. Die hätten detailreicher sein können.“ Mehr oder weniger offen wird moniert, dass es sich bei der Mitgliederbefragung um reine „Na-No-Na-Net-Fragen“ handle: Erasim habe diese Fragen auch erst gesehen, als sie die Umfrage gemacht hatte: „Ich war eher negativ überrascht!“

Derartige Fragen hätte man stellen können, wenn sie an die gesamte Bevölkerung gerichtet worden wären, findet Erasim: „Aber für SPÖ-Mitglieder sollte es selbstverständlich sein, dass man damit d’accord geht.“ Die Möglichkeiten, Themen gewichten zu können, findet SPÖ-Gaweinstal-Chef Markus Simonovsky gut, die direkte Demokratie in der Partei gehe schon in Ordnung. „Aber ob‘s der richtige Zeitpunkt war, darüber kann man diskutieren“, hält Mistelbachs SPÖ-Spitzenkandidat Manfred Reiskopf entgegen.

Pamela Rendi-Wagner lässt auch über ihre Person abstimmen. Gescheit? „Die Befragung war eine persönliche Entscheidung der Bundesparteivorsitzenden und die ist zu akzeptieren“, sagt SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Claudia Musil: „Ich hätte mir aber gewünscht, in Zeiten, in denen wir über die Eurofighter-Millionen oder Casino-Affäre reden, über diese Themen zu sprechen und nicht wieder Personaldebatten anzufachen.“ „Vielleicht sollte man das künftig überhaupt anders machen“, schlägt Reiskopf vor: „Dass die Parteibasis überhaupt den oder die Vorsitzende wählt.“ Österreich - und auch Mistelbach - brauche viel mehr direkte Demokratie, sagt der Mistelbacher SPÖ-Fraktionschef. Etwas, dem auch Matthias Rausch, roter Linksaußen in der Bezirkspartei, etwas abgewinnen kann: „Aber so eine Diskussion brauchen wir jetzt vor der Wienwahl nicht.“

zVg Bezirkschefin Melanie Erasim stimmte gegen einen weiteren Parteivorsitz Rendi-Wagners.

„Wenn wir Mini-Zwerge mitmachen dürfen, dann müssen wir mitmachen“, freut sich Susanne Seidl von der SPÖ Asparn: Auch wenn für sie der Zeitpunkt für die Umfrage vor der Wienwahl suboptimal ist.

„Ich glaube, dass wir eine Erneuerung brauchen“, sagt Markus Simonovsky: „Aber wir dürfen nicht nur über die Vorsitzende reden, wir müssen da auch über den ganzen Bundesvorstand reden“, findet der Gaweinstaler: „Nur einen Kopf austauschen, bringt nichts. Das muss eine Aufstellung für die nächsten zehn Jahre sein.“

Bezirksvorsitzende Melanie Erasim stand immer felsenfest hinter Rendi-Wagner: „Der Blick hat sich gewandelt“, gesteht Erasim: „Die Sozialdemokratie hat personelle Veränderungen notwendig.“ Sie habe übrigens gegen einen weiteren Vorsitz Rendi-Wagners gestimmt: „Ich sehe mich als Wahlkreisvorsitzende in der Pflicht, auch die Stimmung aus meiner Region hier weiterzugeben. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Großteil im Weinviertel mit der Arbeit der Bundespartei zufrieden ist.“