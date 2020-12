Mit dem heutigen Beschluss folgt die Landesregierung auch einer Empfehlung des Landesrechnungshofes aus dem Jahr 2018, die erforderlichen Kunstwerke zur repräsentativen Darstellung des Gesamtwerkes des Künstlers auf Dauer für das Land Niederösterreich zu sichern.

Hermann Nitsch ist als Mitbegründer des Wiener Aktionismus in den frühen 1960er Jahren einer der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler, der österreichweit und international Kunstgeschichte geschrieben hat und weltweit in bedeutenden Museen für zeitgenössische Kunst vertreten ist. Seit Beginn der 1970er Jahre lebt und arbeitet er in Prinzendorf, das durch sein Wirken weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist.