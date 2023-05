Mistelbach: Polak verkauft sein Hotel „Zur Linde“

„Ich möchte mich zu 100 Prozent auf das Restaurant konzentrieren und das Hotel in guten Händen wissen“, betont der begeisterte Koch und Wirt Karl Polak junior. Er verkauft sein Hotel an Alexander Fürnwein. Der Poysdorfer hat auch in Zistersdorf bereits bewiesen, dass er das kann: Mit der Revitalisierung des kompletten Duch-Areals samt Hotel Eldu wurden in der Nachbarstadt wertvolle Impulse für eine Stadtkernbelebung in Zistersdorf gesetzt.

Das Hotel in Zistersdorf, dass nun unter dem Namen „Vino Q“ läuft, wurde komplett saniert und sehr erfolgreich auf ein 24/7-Konzept mit Self-Check-in bei der Ankunft, Zugangskontrolle und Digitalisierung umgestellt. Dieses Konzept möchte Fürnwein auch beim Hotel Linde in Mistelbach umsetzen.

Wir werden den Zimmern im Hotel in ein 'neues Kleid' verpassen und sie modernisieren Sabine Fürnwein

Um die Bezirkshauptstadt auch weiterhin ein Top-Hotel bieten zu können, werden behutsam Sanierungsarbeiten bei vollem Betrieb durchgeführt. Technisch wird die Heizung nachhaltig auf erneuerbare Energie mit Hackschnitzel umgestellt.

Sichtbar wird der ökologische Gedanke im Hotel Linde für die Gäste auch durch die Installation einer Photovoltaikanlage. „Wir werden den Zimmern im Hotel in ein 'neues Kleid' verpassen und sie modernisieren“, sagt Sabine Fürnwein, die sich mit viel Herzblut auch in Zistersdorf um die Wohlfühlatmosphäre in den Zimmern kümmerte.

Das Hotel zur Linde wird modernisiert und bleibt weiterhin als Vier-Stern-Hotel erhalten. Foto: Werner Kraus, Werner KRAUS

Ergänzend zu Karl Polaks Haubenlokal auf Bahnhofsebene soll der Gastrobereich in der Josef Dunkl-Straße, derzeit der Frühstücksbereich des Hotels, mit einem neuen Partner zum Leben erweckt werden. Angedacht ist ein Bäcker oder Konditor, der hier ein Café oder eine Lounge betreiben könnte. Mit dem Frühstücksbetrieb des Hotels hätte dieses Lokal eine sehr gute Grundauslastung und würde eine wertvolle Bereicherung für Mistelbach darstellen.

Das Vier-Sterne-Hotel bleibt erhalten

Gäste und die Bevölkerung von Mistelbach sollen die Gewinner dieser Weinviertler Kooperation auf Augenhöhe sein: Das traditionsreiche Restaurant „Zur Linde“ beim Bahnhof bleibt als gastronomisches Aushängeschild der Stadt erhalten.

Mistelbachs Bürgermeister Erich Stubenvoll kann sich auch über die langfristige Absicherung des Hotels Linde freuen und mit dem Café-Konzept in der Josef Dunkl-Straße würde noch eine zusätzlicher Genusshotspot im Bereich des neuen „Vino Q Mistelbach“ gesetzt.

