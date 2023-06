Weinviertler fahren mit dem Moped nach Mallorca

„Ich feiere heuer meinen 40. Geburtstag und hab mich gefragt, was ich da machen soll“, erzählt Alex Bergkessel, Immobilienentwickler und –makler aus Neudorf. Als er den Film „Mit 25 km/h“ gesehen hatte, war ihm klar: „Ich will mit dem Moped nach Mallorca fahren!“ Spontan rief er seine Freunde an und die sagten nach und nach zu. Als sie Ende Mai im Weinviertel aufgebrochen sind, war eine Gruppe von acht Männern mit ihren Puch und KTM-Gefährten und einem Begleitfahrzeug gefunden.

Die Route der Weinviertler Moped-Gang führt vom Weinviertel, über Kärnten, Venedig entlang der Côte-d‘azur nach Barcelona, von wo die neun Weinviertler mit der Fähre auf die Balearen übersetzen werden. „Unser grobes Ziel ist, dass wir am 8. oder 9. Juni ankommen“, sagt Bergkessel. Einen fixen Etappenplan gibt es nicht: „Wir wollen ungefähr 300 Kilometer pro Tag fahren. Wo wir stehen bleiben und unterkommen, dort schlafen wir“, lacht der Mopedfahrer. Aufgenommen wird die smarte Boygroup – alle tragen ein rotes Mascherl, weißes Hemd und rote Hosenträger, von den Menschen unterwegs: „Wir haben bisher nur freundliche Gesichter gesehen, wir wurden überall herzlich aufgenommen“, erzählt er. Und alle liken ihre Beiträge auf Social Media und folgen ihnen.

Geholfen wird mit den Sponsoreinnahmen dem Verein „Neudorf hilft“: „Das hat sich kurzfristig entschieden“, sagt Bergkessel: Man wollte eine regionale Institution ohne großer Bürokratie unterstützen: „Aktuell hat Neudorf hilft ein Mädchen unterstützt, das binnen kurzer Zeit erblindet ist, der Verein finanzierte die Ausbildung des Blindenhundes. „Da wissen wir, dass die Spenden 1:1 ankommen.“