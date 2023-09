Mistelbach: Eine Promenade für Edi Freibauer

„Als Edi Freibauer uns voriges Jahr verlassen hat, war uns allen klar, dass wir uns etwas einfallen lassen müssen: Es kann nicht sein, einem Menschen, der so viele Spuren in Mistelbach hinterlassen hat, kein ehrendes Andenken zu widmen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Am 8. September wurde die Edmund-Freibauer-Promenade offiziell benannt.

Die Freibauer-Promenade ist der Fußweg, der das Bundesschulzentrum mit dem Pulverturm verbindet: Auf letzterem lebte Freibauer, bei ersterem war er lange Jahre Lehrer und Direktor am Borg Mistelbach – und war an der Entstehung des heutigen Bundesschulzentrums maßgeblich beteiligt. „Damit verbinden wir beide Wirkungsstätten Freibauers“, sagt Stubenvoll. Einzige Adresse an dieser Promenade ist das Bundesschulzentrum – was den anderen Anrainern am Brennerweg die Kosten für eine Änderung ihrer Dokumente ersparte.

Edmund Freibauer, aus Ringelsdorf als junger Lehrer nach Mistelbach zugezogen, schuf die Grundlagen, von denen die Stadt Mistelbach heute noch profitiert: Als Bürgermeister ließ er die Mistel überdachen, schuf die Grüne Straße als Fuß- und Radweg, die Städtepartnerschaft mit Neumarkt wurde unter seiner Ägide gegründet, Trinkwasserleitungen und Kanalisation wurden gebaut. Als Landesrat für Finanzen schuf er die Grundlagen für die heute noch gültige Wohnbauförderung. „Mistelbach war ihm immer ein Herzensanliegen“, sagte Stubenvoll.

„Edmund Freibauer hat auch Weitblick gezeigt“, zollte seine Nachfolgerin Isabella Zins als Borg-Direktorin ihren Respekt. Und fügte schmunzelnd hinzu: „Er hat zugelassen, dass auch eine Laaerin in Mistelbach Direktorin werden kann. Etwas, das umgekehrt wohl nicht möglich wäre.“ Und auch Poysdorfer durften etwas werden, ergänzte Karl Wilfing, der Freibauer nicht nur als Bezirksparteiobmann, sondern auch als Landtagspräsident nachgefolgt war.

„Egal, welche Ehrungen noch denkbar gewesen wären, Freibauer hätte sich für die Lösung bei der Schule entschieden“, ist Wilfing überzeugt. Freibauer habe sich nicht nur für seine Schule, sondern für den gesamten Schulstandort eingesetzt, dabei aber auch darauf geachtet, dass er anderen Schulstandorten, wie Laa mit seinem Gym, nicht schadet. „Und dass die FH jetzt in Mistelbach installiert wurde, darüber hatte er eine riesige Freude. „Freibauer war sicher DER Bürgermeister Mistelbachs der letzten 50 Jahre. Sogar als Landtagspräsident und Landtagsabgeordneter war er ein Mistelbacher im Land.“ Er habe Großartiges für das Land und Mistelbach geleistet. Jetzt sei seine Schule für immer mit ihm verbunden, sieht Wilfing die Straßenbenennung als richtige Ehrung eines großen Weinviertlers.