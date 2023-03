Mistelbach: Feuerbeschau am Kirchenturm

Gemäß dem NÖ Feuerwehrgesetz muss alle zehn Jahre in jedem Gebäude durch den zuständigen Rauchfangkehrer eine feuerpolizeiliche Beschau durchgeführt werden. Unter gewissen Voraussetzungen zieht dieser die Feuerwehr als Sachverständige hinzu und gemeinsam wird eine Kommission gebildet. Dies kommt mehrmals im Jahr vor. In der Vorwoche war stand hier die Mistelbacher Stadtpfarrkirche auf dem Programm.

„Eigentlich ein allseits bekanntes Gebäude. Um die feuerpolizeiliche Beschau durchführen zu können, muss die Kommission natürlich alle Räume und Winkel begutachten, um so schlussendlich zu einem Befund zu kommen“, erzählt FF-Kommandant Claus Neubauer begeistert: So stand natürlich auch ein Aufstieg auf den weithin sichtbaren Kirchenturm sowie in den Dachstuhl der Kirche am Programm.

Nachdem alle feuerpolizeilich relevanten Themen begutachtet wurden, blieb den Feuerwehrmitgliedern noch Zeit, das faszinierende historische Bauwerk zu besichtigen und spektakuläre Orte zu entdecken, welche normalerweise im Verborgenen liegen. Dazu gab es spannende Geschichten und Anekdoten des Mesners.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.