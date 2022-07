Ebendorf: Die letzte Reise des „Mauserls“

Werbung

Urnen mit Abdrücken von Tierpfoten, goldene Anhänger mit Platz für die Asche des verstorbenen Lieblingstiers und Tierporträts in moderner Sprühtechnik umgeben einen in Rita Hinterers „Trauer mit Herz“-Büroraum.

Letzte Ruhestätte: Für die Asche des kremierten Haus-tieres gibt es Urnen in allen Formen. Foto: Carmen Gmeinböck

Verlässt das Lieblingstier diese Welt, so erhält die Tierbestattungs-Expertin einen Anruf von den Hinterbliebenen oder auch vom Tierarzt. Denn viele Frauerln und Herrln möchten sich neben der ordentlichen Kremierung auch ein Andenken an das geliebte „Mauserl“ - so bezeichnet Hinterer das verstorbene Haustier - behalten.

„Wir werden vor allem von jüngeren Tierbesitzern kontaktiert, die Generation 60 plus bestattet ihre Haustiere lieber noch selbst“, so Rita Hinterer. Zusammen mit ihrem Mann organisiert sie die letzte Reise des Lieblingstiers. Diese geht ins Krematorium nach Brünn.

Grabbeigaben: auch Kurioses wie Popcorn

Das liegt einerseits geografisch ideal, vor allem aber garantiert die tschechische Partnerfirma eine Einzelkremierung. Bei der Verbrennung des leblosen Tierkörpers ist Hinterer immer persönlich vor Ort: Die allerletzte Reise des „Mauserls“ wird fotografisch dokumentiert, auf Wunsch der Tierbesitzer wird ein Video angefertigt. Oft gäbe es Beigaben von den Besitzern, so etwa die Lieblingsdecke des Haustiers, das Lieblingsstofftier, Abschiedsbriefe oder auch kuriose Sachen wie Popcorn, erzählt die Tierbestatterin.

Was ist das Herausforderndste an dem Job? Der persönliche Erstkontakt mit ihren Kunden: Beim bloßen Gedanken daran verdrückt Hinterer eine Träne: „Wenn man Näheres über das verschiedene Mauserl und dessen Todesursache erfährt.“ Die Trauerbegleitung sei ihr persönlich sehr wichtig, denn im Moment des Todes des Haustiers könnten die Besitzer normalerweise keinen klaren Gedanken fassen. Schließlich wäre jedes Tier, egal, ob Hund, Katze oder Ziege, ein Familienmitglied gewesen.

Der Service von „Trauer mit Herz“ schließt neben dem Erstgespräch, der Abholung des Tierkörpers, der Aufbewahrung im Kühlraum und der Kremierung auch den Papierkram und das Legen der Asche in eine ausgesuchte Urne mit ein. Die Tierbesitzer erhalten zu Ende des Prozesses ein Einzelkremierungszertifikat, das mit dem Namen des Tieres sowie auf Wunsch mit dessen Haarbüschel versehen ist.

Was kostet es? Der Preis richtet sich nach dem Gewicht des Tieres. „Eine Katze von acht Kilo, ein Hund von 15 Kilo oder eine Ziege von 70 Kilo machen einen Unterschied beim Transport sowie beim Verbrennungsprozess“, erklärt Stephan Hinterer, der sich um Abholservice und Transport kümmert.

