Beste Jagdhornbläser Jagdhornbläser-Gruppe Zayatal wurde Landessieger

Landessieger: Andreas Lanscha, Hornmeister Ludwig Leisser, Hornmeister Karl Schwarz, Gregor Lehner, Michael Preyer, Johann Pleil, Roman Leisser, Hannes Schrimpf, Hans Riedl, Leopold Stoiber, Franz Mechtler, Gottfried Klinghofer, Adam Simayr. Foto: Gottfried Klinghofer

A m 13. Mai fand in St. Georgen am Reith der 52. NÖ. Jagdhornbläserwettbewerb statt. Dabei traten 550 Bläserinnen und Bläser in 44 Gruppen an.