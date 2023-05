Weingut Neustifter holt sich den „Weinchampion“ in Valtice

Die große internationale Weinpräsentation zeigte mit über 1.000 Weinen, was die tschechische Weinwelt und der Rest der Welt zu bieten haben. Das Weingut Neustifter gewann nach 2006 und 2017 mittlerweile zum dritten Mal dort den Weinchampion. Der tschechische Landwirtschaftsminister überreichte den Weinchampion für den besten ausländischen Wein an Winzer Karl Neustifter, für den der Champion sehr viel bedeutet. „Wir verkaufen mittlerweile 50 Prozent unserer gesamten Ernte in Tschechien und hier sehr stark in Prag. Hier punkten wir natürlich mit dem dritten Platz für die Gesamtkollektion bei der Weintrophy in Prag und jetzt mit dem Weinchampion aus Valtice“, freut sich Neustifter.

Landtagspräsident Karl Wilfing, der ein wichtiger Weinbotschafter für Poysdorf und das Weinviertel ist, nützt derartige Topbewertungen, um der Welt von der Qualität und dem Know-how seiner Heimat zu erzählen. Bürgermeister Josef Fürst ist stolz auf die Poysdorfer Winzer, die wie Karl Neustifter bei internationalen Weinbewertungen punkten.

