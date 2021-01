Das Silent Spa der Therme Laa – Hotel & Silent Spa, ein Resort der VAMED Vitality World, wurde als „Austria's Best Hotel Spa“ ausgezeichnet. Der Preis wurde im Rahmen des internationalen „World Spa Awards“ vergeben. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen machen solche Neuigkeiten umso mehr Mut. Denn sie bestätigen, dass das Silent Spa, das Premium Day Spa der Therme Laa, mit seinem Angebot für Wohlfühlambiente und größtmögliche Sicherheit der Gäste sorgen konnte.

Auch die Initiatoren des „World Spa Awards“ sehen darin ein Zeichen, dass es trotz der zahlreichen Covid-19-Bestimmungen gelang, den Gästen auch im Jahr 2020 ein Gefühl der Zufriedenheit zu vermitteln. Damit reiht sich das Silent Spa einmal mehr in die Liste internationaler Top-Anbieter aus dem Spa- und Wellnesssektor.

Seit 2015 wird der „Oscar der Wellnessbranche“ jährlich vergeben – dieses Jahr konnte das Silent Spa den Preis in der Kategorie „Austria’s Best Hotel Spa“ für sich beanspruchen. Dabei haben professionelle Vertreter aus der Spa- und Wellnessbranche sowie Gäste ein Jahr lang Zeit, bei der Suche nach den Top-Anbietern der Branche ihre Stimme abzugeben. In diesem Jahr wurden bei der Beteiligung der privaten Gäste Rekordzahlen verzeichnet, was für die Initiatoren des „World Spa Awards“ deutlich den gesteigerten Bedarf an Wellness und Erholung zeigt. Zugleich ermutige es für die Zeit der Wiedereröffnung und der schrittweisen Rückkehr in den Normalbetrieb – denn schließlich ist das Bedürfnis nach Exklusivität und ausreichend Raum für den individuellen, entspannten Rückzug offenbar sehr hoch.

Neben dem „World Spa Award“ wurde das SILENT SPA seit seiner Eröffnung 2017 bereits mit 13 internationalen und nationalen Fach-Auszeichnungen und Preisen geehrt – darunter die „Haute Grandeur Global Excellence Awards“, der „European Health & Spa Award“, der „World Luxury Spa Award“, der „EWA Professional Award“, der „Seven Star Luxury Award“ und der „LTG Luxury Travel Guide Award“. Besonders das einzigartige Design in Verbindung mit der geschmackvollen Ausstattung und den Top-Dienstleistungen des Pemium Day Spas der Therme Laa stachen dabei immer wieder hervor.