Bezirksbäuerin Ingrid Stacher freute sich mit ihren Kolleginnen bei Gebietsbäuerin Brigitte Neustifter im Hotel Neustifter zu Gast sein zu dürfen.

In der Kirche konnte der aus Leobendorf im Bezirk Korneuburg stammende Orgelbaumeister Ferdinand Salomon besucht werden. Am Nachmittag stand ein Besuch in der Obstbaumschule bei Robert und Dominik Schreiber am Programm.

Mit dem Traktor ging es dann nach Stützenhofen, um Prickelndes aus der Welt des Sektes bei der Familie Hugl zu erleben.