Nur ein Interessent für Wohnbauprojekt in Ladendorf

Ladendorf hätte gern ein Projekt für „Betreutes Wohnen“ im Bereich der Lindenallee umgesetzt. Im Auftrag des Sozialausschusses lud Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP) drei Bauträger zur Angebotslegung ein: „Das Interesse bei den Betreibern war nicht gerade groß“, berichtet der Bürgermeister.

GEBÖS hatte abgesagt, die Alpenland gar nicht erst geantwortet, die WET hatte einen Vorschlag für weitere Verhandlungen vorgelegt. „Man müsste so lange nachfragen, bis man drei Angebote hat“, fand Grünen-Gemeinderätin Michaela Weinwurm. So, mit nur einem Bewerber, hätte der Gemeinderat ja keine Auswahlmöglichkeiten. Zudem seien einige Details zum Projekt noch offen – hier wurde auf den zuständigen Ausschuss verwiesen.

Nach Diskussionen einigten sich die Gemeinderäte darauf, dass Ludwig zwar in weitere Verhandlungen mit der WET eintreten werde, er aber bis 1. Mai versuchen werde, weitere Projektträger zu finden, entsprechende Berichte gebe es dann in der nächsten Sitzung: „Wir sind an der Sache schon zehn Jahre dran. Wir müssen die Angebote nehmen, die wir bekommen“, sagt Ludwig.

